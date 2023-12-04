إزالة الأقفاص السمكية المخالفة بالمياه العذبة بفرع رشيد

عقد كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، إجتماعاً لشن حملات لإزالة الأقفاص السمكية المخالفة بالمياة العذبة بمجرى النيل فرع رشيد ، بحضور اللواءياسر مهنا - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ، واللواءأحمد محمد زايد رئيس مركز ومدينة شبراخيت ، والمهندس على زيد - رئيس مركز ومدينة المحمودية ، و الحسينى أبو عيانة - رئيس مركز ومدينة الرحمانية ، وأحمد عبد السلام الربيعى - وكيل الإدارة العامة لحماية النيل بدسوق .

وخلال الإجتماع رحب السكرتير المساعد بالحضور ثم إستعراض كتاب الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل فرع رشيد بشأن الإجراءات اللازمة لإزالة الاقفاص السمكية المخالفة بالمياة العذبة بمجرى النيل فرع رشيد.

و كلف السكرتير المساعد للمحافظة الإدارة العامة لحماية النيل فرع رشيد بتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ حملات الإزالة طبقاً للخطة المحددة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،على ضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ على مياه نهر النيل والحد من مصادر التلوث وخصوصاً فرع رشيد الذى يمثل شريان الحياة للمصريين وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على البيئة البحرية ومياة النيل من التلوث وتأكيدا لهيبة الدولة.

وشددت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،على إزالة الأقفاص السمكية المخالفة بفرع النيل بنطاق المحافظة و التى تؤثر على كفاءة عمل محطات الشرب وتساهم فى رفع نسبة الأمونيا فى المياه وكذا توثر على الصحة العامة لمواطنى المحافظة بشكل عام .