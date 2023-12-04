منافسات قوية في ثاني أيام بطولة أفريقيا للشراع بالغردقة

شهدت منافسات اليوم الثاني لبطولة أفريقيا للشراع المقامة في منتجع بالم رويال بسوما باي بالغردقة والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 اشتعال المنافسة بين المنتخبات المشاركة بعد انخفاض سرعة الرياح اليوم عن يوم أمس.

وكانت منافسات بطولة أفريقيا للشراع انطلقت أمس وأوضح جميع اللاعبين المشاركين أن سرعة الرياح في اليوم الأول ساعدت على الأداء بشكل أفضل من اليوم الثاني للبطولة الذي واجه فيه الجميع صعوبات بسبب انخفاض سرعة الرياح وهو ما تسبب في العديد من الصعوبات لتزداد المنافسة اشتعالا بين الدول المشاركة في البطولة.

وتواصل لليوم الثاني على التوالي اشتعال المنافسة في سباقات ILCA رجال وسيدات بين مصر والجزائر وتونس ومعهم موزمبيق وأنجولا حيث تقام المنافسات من عدة جولات على مدار عدة أيام من أجل تحديد البطل في نهاية الجولات حيث أقيم حتى الأن 4 جولات في سباق iLCA6 سيدات وفي سباق وiLCA7 رجال.

وفي سباق فورملا كايت أقيم ثمانية جولات رجال وسيدات وانحصرت المنافسة بين موريشيوس وتونس ،وفي سباق iQFOiL أقيم سبع جولات حتى اليوم على مستوى الرجال أما في منافسات السيدات أقيم ست جولات ومازلت المنافسة لم تحسم فرص التأهل والفوز ببطولة أفريقيا.

وتقام البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للشراع وتنظيم الاتحاد المصري للشراع برئاسة مهندس دكتور الباسل عبدالله تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس أصحاب المركزين الأول والثاني في منافسات iLCA6 سيدات وiLCA7 رجال بحد أقصى ممثل لكل دولة في كل سباق ، بينما يتأهل صاحب المركز الأول فقط في منافسات فورملا كايت رجال وسيدات وiQFOiL رجال وسيدات.

ويشارك في منافسات البطولة 45 لاعب ولاعبة من 9 دول وهم: “مصر، الجزائر، أنجولا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، سيشل، وتونس“.