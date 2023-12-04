مساعد وزير الصحة للمشروعات يزور مستشفى أبوكبير المركزي

أجرى الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، برفقة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى أبو كبير المركزي، لمتابعة المشروع القومي لإنشاء مبني مستشفى أبو كبير الجديد، والذي يأتي ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان.

تابع مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية ووكيل وزارة الصحة بالشرقية مشروع إنشاء المبنى الجديد بالمستشفى، وقامت الشركة المنفذة للمشروع باستعراض الرسومات الهندسية، والقدرة الاستيعابية للمبنى، والتوظيف الوظيفي له ولكل دور، حيث يتضمن المبني المزمع إنشاؤها دور أرضي وخمس أدوار علوية، والمبني على مساحة ٤٠٠٠ متر مربع تقريباً، بمساحة بنائية ٢١ ألف متر، بقدرة استيعابية تصل إلى ١٩٢ سرير، بتكلفة تقديرية تصل إلى ٧٠٠ مليون جنيه.

وتفقد مساعد وزير الصحة، الأعمال الإنشائية للمبنى، متابعا نسب إنجاز الأعمال التي تمت به حتى الآن ، وتم التأكيد على الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من الأعمال وتسليم المبنى وفقاً للمدة الزمنية المحددة للمشروع والبالغة ١٨ شهر منذ بداية استلام الموقع.

وأكد الدكتور هشام مسعود بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال، في سبيل توفير حياة صحية لائقة للمواطنين وذات جودة عالية، ومؤكدا الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل وزير الصحة والسكان، للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن تكلفة المشروعات الصحية، وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة خلال العام الماضي، تخطت أكثر من نصف مليار جنيه، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.