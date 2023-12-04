لخسارة الوزن.. حضري طبق حمص بالشطة اللذيذ

طبق حمص بالشطة من السلطات اللذيذة التي يمكنك إعدادها بجوار أي طبق رئيسي، قيتميز بمذاقه الشهي، كما يمكنك الإعتماد عليه إذا كنتي تتبعي نظام صحي لخسارة الوزن، فلا يحتوي على سعرات حرارية عالية، كما يساعدك على الشعور بالشبع فترة طويلة.

حمص بالشطة

طريقة عمل طبق حمص بالشطة

المقادير

- حمص : نصف كيلو (منقوع بالماء ليلة كاملة)

- الماء : 5 اكواب

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : 3 فصوص (مفروم ناعم)

- الكمون : ملعقة صغيرة

- الكاري : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 2 حبة

- ملح : رشّة

- الشطة : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

صفّي الحمص من الماء واغسليه جيداً.

في قدر على نار عالية ضعي الماء، ثم أضيفي الحمص واتركيه يغلي لحوالي 30 دقيقة.

أضيفي البصل، والثوم، ومعجون الطماطم، ثم غطي القدر، واتركي المكونات على نار هادئة لحوالي 10 دقائق.

نكّهي بالكمون، والكاري، وعصير الليمون، والملح، والشطة، ثم حركي المكونات وأطفئي النار. ويمكنكِ هرس المكونات بالمطحنة الكهربائية وتقديمه.

اسكبي الحمص بالشطة في طبق التقديم وقدميه.

فوائد تناول الحمص

السيطرة على نسبة السكر في الدم

يحتوي الحمص المعلب والمجفف على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ،وهذا يعني أن جسمك يمتص ويهضم الطعام ببطء، كما يحتوي على نوع من النشا يهضم ببطء، يسمى أميلوز، وكلا الأمرين يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم.

يساعد في الهضم

يحتوي الحمص على نسبة عالية من الألياف الغذائية ، وخاصة الألياف القابلة للذوبان تسمى رافينوز، وتعمل البكتيريا الجيدة في أمعائك على تكسير هذا الأمر حتى يتمكن القولون من هضمه ببطء.

دعم صحة العظام

يمكن أن يساهم كل من الحديد والكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى في الحمص في تعزيز بنية العظام وقوتها، ويمكن أن يلعب الحمص دورًا في الوقاية من هشاشة العظام.

تعزيز فقدان الوزن

الحمص هو مصدر غني بالألياف والبروتين، مما قد يعزز فقدان الوزن ويساعدك في الحفاظ على وزن صحي للجسم، حيث أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الحمص بانتظام أقل عرضة للإصابة بالسمنة، كما أنه كان لديهم مؤشر كتلة الجسم أقل وكان حجم خصرهم أصغر من الأشخاص الذين لا يستهلكون بانتظام الحمص.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

عندما تأكل الحمص يصنع جسمك حمض دهني، وأظهرت الدراسات أن هذا الحمض يساعد في التخلص من الخلايا المريضة والمحتضرة، وقد يقلل هذا من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.