امرأة سبعينية تلد توأما فى أوغندا

أصبحت امرأة أوغندية أكبر أم جديدة في أفريقيا بعد أن أنجبت توأما يبلغ من العمر 70 عاما يوم الأربعاء في كمبالا.

أنجبت سافينا ناموكوايا توأمين الصبي والفتاة عن طريق الولادة القيصرية قبل الأوان في الأسبوع 31. تم وضع الأطفال في حاضنات ويقال إنهم مستقرون.

يقول ناموكوايا: "عندما أجريت فحصا ، أخبروني أن لدي توأما وكنت سعيدا جدا".

وكانت المرأة قد خضعت لعلاج الخصوبة في مستشفى النساء الدولي ومركز الخصوبة.

يقول الدكتور إدوارد تامالي سالي ، الذي أشرف على حملها وولادتها، هذا إنجاز غير عادي ، ولادة توأم لأكبر أم في إفريقيا في 70 عاما.

هذه هي الولادة الثانية لناموكوايا في غضون ثلاث سنوات بعد ولادة فتاة في عام 2020.

ويوضح سالي والمرأة العجوز ، إذا كانت لائقة ، يمكنها أيضا البقاء على قيد الحياة، العمر مجرد رقم. يمكن أن تموت امرأة شابة أيضا من مضاعفات الحمل.

تعني الدراسة في الطب أنه حتى بعد انقطاع الطمث ، والذي يحدث عادة بين سن 45 و 55 عاما ، فإن النساء مثل ناموكوايا قادرات الآن على الولادة.

ولادة التوأم تجعل المرأة الأوغندية أكبر أم جديدة في إفريقيا.