سيارات الإسعاف تعجز عن الوصول لخانيونس تحت القصف الإسرائيلي

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، غارات وقصف مدفعي مستمر على مناطق متفرقة في خانيونس جنوبي قطاع غزة، وكثافة الغارات تحول دون وصول سيارات الإسعاف لمناطق القصف.

وكان أعلن أبو عبيدة عن تدمير المقاومة 28 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأكد أن مجاهدو القسام دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ستشهد خمسون فلسطينيًا في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي

وكان استشهد خمسون فلسطينيًا على الأقل، وأصيب المئات، مساء اليوم الإثنين، في عدة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية وبالدفاع المدني في قطاع غزة إن طائرات الاحتلال ومدفعيته قصفت مدرستي صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والشهيد أسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 50 نازحًا على الأقل وإصابة المئات.

وأضافت أنه جرى نقل عشرات الشهداء والمصابين من المدرستين إلى المستشفى المعمداني في حي الزيتون المجاور في مدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى أن طواقم الإسعاف تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المدرستين المستهدفتين لاخلاء الشهداء والمصابين نظرا لكثافة القصف المدفعي في تلك المنطقة.

يُشار إلى أن مركزي الإيواء في مدرستي صلاح الدين والشهيد أسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة، يتلقيان الرعاية من جمعية البركة الجزائرية.