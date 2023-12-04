محافظ شمال سيناء يلتقي الملحق العسكري الإيطالي

ألتقي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، العقيد بحري ماركو تستا الملحق العسكري الإيطالي بالسفارة الإيطالية في مصر، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

وقال المحافظ، أن المساعدات الخاصة بقطاع غزة تتدفق على مدينة العريش عبر 3 محاور وهي البري والجوي والبحري، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد المحافظ، على أن المحور البري يتمثل في الطريق الدولي الساحلي حيث شهد وصول عدة مئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية لقطاع غزة، بينما المحور الثاني يتمثل في مطار العريش الدولي والذي استقبل نحو 260 طائرة من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.

أضاف المحافظ، أن المحور الثالث يتمثل في ميناء العريش البحري والذي يستقبل سفن المساعدات الخاصة بقطاع غزة من عدة دول، من بينها تركيا وفرنسا وإيطاليا.

وثمن المحافظ الدور الذي تقوم به ايطاليا في دعم الأشقاء الفلسطينيين بالمساعدات الإغاثية المتنوعة وتطبيب جراح الفلسطينيين بالتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والإيطالية والفلسطينية.

ووجه العقيد بحري ماركو تستا الملحق العسكري الإيطالي الشكر الي مصر علي استقبال المساعدات وإيصالها الي قطاع غزة، بجانب توجيه الشكر الي محافظة شمال سيناء لتقديم التيسيرات للدول التي تقدم مساعدات لقطاع غزة.

وأكد تستا علي اعتزام إيطاليا إنشاء مستشفي ميداني في قطاع غزة لعلاج الجرحى الفلسطينيين، وذلك بجوار المستشفى الميداني الإماراتي أو في مكان آخر يكون مناسبًا في قطاع غزة.