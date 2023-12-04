عاجل.. "مجاهدو القسام دكوا إسرائيل" أبو عبيدة يعلن حصاد اليوم

أعلن أبو عبيدة عن تدمير المقاومة 28 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أن مجاهدو القسام دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

تعطيل حساب كتائب القسام

عطلت منصة إكس الصفحة الرسمية لكتائب القسام منذ دقائق، وكانت تواصل إرسال الأخبار حول الاشتباكات الدائرة بين القسام وحماس وقوات الاحتلال في عدة أماكن في غزة.

وكانت المقاومة دكت عدة أهداف إسرائيلية، باستخدام أسلحة مختلفة، وتوالت صفحة كتائب القسام في نشر جميع أحداث اليوم التي خلفت الكثير من الدمار.