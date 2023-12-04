حل البرلمان في غينيا بيساو بعد محاولة الانقلاب

قرر رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، حل البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة يوم الاثنين، بعد ثلاثة أيام من اشتباكات مسلحة وصفها بأنها "محاولة انقلاب" وأغرقت هذا البلد الأفريقي الصغير الغرب في أزمة أخرى.

يقول مرسوم رئاسي، في بيان صحفي، إنه سيتم تحديد موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في الوقت المناسب، وفقا لأحكام من الدستور».

ويتذرع الرئيس إمبالو بـ «التواطؤ» بين الحرس الوطني، الهيئة المتورطة في الاشتباكات مع الحرس الرئاسي مساء الخميس والجمعة، و «بعض المصالح السياسية داخل جهاز الدولة نفسه».

بعد محاولة الانقلاب هذه بقيادة الحرس الوطني وفي مواجهة أدلة قوية على وجود تواطؤ سياسي، أصبح الأداء الطبيعي لمؤسسات الجمهورية مستحيلا، هذه الحقائق تؤكد وجود سياسة أزمة خطيرة».

غينيا بيساو تشهد عدم استقرار سياسي مزمن وشهدت سلسلة من الانقلابات منذ استقلالها عن البرتغال في عام 1974 ، آخرها في فبراير 2022.

اقتحمت عناصر من الحرس الوطني مقر الشرطة القضائية مساء الخميس لإخراج وزير الاقتصاد والمالية، سليمان سيدي، وكاتب الدولة للخزانة العامة، أنطونيو مونتيرو اللذين يجري استجوابهما هناك،ثم لجأوا إلى معسكر للجيش في العاصمة بيساو، وقاوموا بالسلاح حتى صباح الجمعة.

وخلفت الاشتباكات قتيلين على الأقل، وينظر إليها على أنها مثال جديد على التصدعات السياسية العميقة في قلب الدولة بين الرئاسة والحكومة، والتي تمر أيضا عبر قوات الأمن.

يقدم الحرس الوطني تقاريره بشكل أساسي إلى وزارة الداخلية ، وبالتالي إلى الحكومة ، وهي نفسها انبثاق من البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة رد الادعاء ، الذي أمر باعتقال عضوي الحكومة ، على الرئاسة.

أعطت الانتخابات التشريعية في يونيو 2023 أغلبية مطلقة لائتلاف تشكل حول الحزب الأفريقي التاريخي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر (PAIGC)، الخصم القديم للرئيس.

وجد إمبالو ، الذي قاد البلاد منذ عام 2020 ، نفسه محكوما عليه بالتعايش مع الحكومة.

في مرسومه، يدين الرئيس «سلبية الحكومة» في مواجهة الأحداث. ويؤكد أن هدف الحرس الوطني، في سعيه للإفراج عن عضوي الحكومة، هو عرقلة التحقيقات التي أجراها الادعاء.

واحتجز العضوان الحكوميان يوم الخميس واستجوبا بشأن سحب عشرة ملايين دولار من خزائن الدولة، وقد نوقشت هذه المسألة من قبل في البرلمان.

ويتهم الرئيس إمبالو البرلمان بأنه فضل الدفاع عن أعضاء السلطة التنفيذية المشتبه في ارتكابهم أعمال فساد تضر بشكل خطير بالمصالح العليا للدولة، بدلا من القتال من أجل التطبيق الصارم للقانون وممارسة دورها في السيطرة على تصرفات الحكومة.

وحذر إمبالو يوم السبت من أن الاضطرابات سيكون لها "عواقب وخيمة".