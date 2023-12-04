استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية بكوم حماده

واصلت اليوم سيارة المركز التكنولوجي المتنقل عملها لليوم الثاني على التوالي بقرى كوم شريك ، وسط إقبال من المواطنين الذين توافدوا على السيارة لتقديم طلباتهم والحصول على الخدمات المقدمة من خلال المركز التكنولوجي المتنقل.

كما ستتواجد سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بمدينة كوم حماده غدا بميدان التحرير وتستمر في تقديم خدماتها حتي يوم الخميس 14 ديسمبر الجاري.

حيث تقدم العديد من الخدمات، منها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع و تراخيص المحال العامة و تراخيص الإشغالات و الإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،على إهتمام الدولة بتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لـ«رؤية مصر 2030».

وأشارت نائب محافظ البحيرة ، الى إستمرار توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة كوم حماده ،بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة و لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين .