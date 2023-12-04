رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يلتقي مديري الإدارات

التقى الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الاثنين، مديري الإدارات التعليمية لمناقشة استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

تناول اللقاء الذي تم بحضور الدكتور علي قدري، مدير إدارة الامتحانات آخر المستجدات والتعليمات المتعلقة بامتحانات النقل والمهام الادائية بالمرحلة الابتدائية والمقرر اجراءها ديسمبر الجاري.

كما ناقش رئيس المنطقة مع مديري الإدارات تقارير سير العملية التعليمية بالمعاهد، وملاحظاته التي رصدها فضيلته خلال متابعاته الميدانية لانتظام الدراسة، ووجه فضيلته بتكثيف المرور على المعاهد ومتابعة الالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية.