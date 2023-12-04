سكرتير مساعد البحيرة يتفقد المقار الإنتخابية بشبراخيت

تفقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، عدد من المقرات الانتخابية بمركز شبراخيت، وذلك للوقوف على جاهزيتهم لإجراء الإنتخابات الرئاسية بحضوراللواء محمد زايد رئيس الوحدة المحلية لمركز شبراخيت.

حيث قام بتفقد عدد من المقرات الانتخابية بالمركز وهى (مدرسة محلة بشر - مدرسة الاصلاب الابتدائية - مدرسة شبراخيت الثانوية بنات - مدرسة الشباب الإبتدائية - مدرسة شبراخيت الإبتدائية الجديدة).

وشدد السكرتير العام المساعد على تنفيذ توجيهات نائب محافظ البحيرة برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.

وأشار كامل غطاس، إلي أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الجارى بالداخل.

كما أكد سكرتير عام البحيرة على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة.

ومن جانبها وجهت الدكتورةنهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة للمقرات الإنتخابية بالمحافظة للوقوف علي جاهزيتها لإستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.