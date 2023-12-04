Zoom تطلق تطبيق الاجتماعات الخاص بها على Apple TV

طرحت شركة Apple نظام التشغيل tvOS 17 في يونيو وأعلنت أن المستخدمين سيتمكنون قريبًا من إجراء الاجتماعات عبر أجهزة التلفزيون الخاصة بهم عبر تطبيقات Zoom وWebex. يبدو أن تطبيق مؤتمرات الفيديو Zoom متوفر الآن على Apple TV 4K. حتى الآن، عرضت شركة Apple مكالمات FaceTime على Apple TV 4K.

تم رصد التطبيق من قبل مستخدم على X في نهاية هذا الأسبوع ضمن قائمة "Zoom - for Home TV" في إصدار Apple TV من متجر التطبيقات. يتطلب التطبيق الجيل الثاني من Apple TV 4K أو إصدار أحدث ليعمل ويعتمد على كاميرا الاستمرارية الموجودة على iPhone وiPad.

تتيح كاميرا الاستمرارية للمستخدمين استخدام أجهزة iPhone الخاصة بهم ككاميرات أو ميكروفونات لمكالمات الفيديو عند توصيلها بشاشة كبيرة مثل جهاز MacBook أو التلفزيون.

"باستخدام Zoom، أنت على بعد نقرة واحدة من اجتماعات الفيديو مع عروض المعرض ومشاركة الشاشة. تواصل مع أي شخص على الأجهزة الأخرى، وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows أو Mac، والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، وغرف Zoom، وأنظمة غرف الاجتماعات التقليدية، والهواتف.



كيفية إجراء مكالمات على تطبيق Zoom للتلفزيون



باستخدام تطبيق Apple TV، يمكن لمستخدمي Zoom بدء الاجتماعات أو الانضمام إليها باستخدام الفيديو والصوت، وعرض الدردشة داخل الاجتماع، وحتى دعوة الآخرين للانضمام إلى المحادثة. كما أن لديها أيضًا تكاملًا للتقويم، ويمكن أيضًا تعيين المستخدمين في غرفة فرعية. إليك كيفية إجراء مكالمة Zoom باستخدام تطبيق Zoom TV.

قم بتثبيت وفتح تطبيق Zoom على جهاز التلفزيون.

قم بتسجيل الدخول إما بزيارة عنوان URL للإقران على هاتفك لإدخال الرمز المعروض على التلفزيون أو إدخال بيانات الاعتماد يدويًا على الشاشة.

بمجرد تسجيل الدخول، سيطالب Zoom المستخدمين بالاتصال بهواتفهم.

اختر حسابك في حالة تقديم مستخدمين مشتركين لك.

بمجرد تحديده، سوف تتلقى إشعارًا على هاتفك، قم بقبوله وستكون جاهزًا للبدء.

إنه سهل للغاية! بمجرد تثبيت تطبيق Zoom وتسجيل الدخول باستخدام حساب مستخدم Zoom الخاص بك، ستتمكن من بدء اجتماعات Zoom أو الانضمام إليها.



ميزات تطبيق Zoom AppleTV



يوفر تطبيق Zoom على Apple TV ميزات متعددة للتطبيق العادي. وتشمل هذه:

الفيديو والصوت عالي الدقة يعني اتصالات واضحة تمامًا

تكامل التقويم يبقيك في الموعد المحدد

خيار دعوة الأصدقاء أو الزملاء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو جهات اتصال Zoom

عرض الدردشة داخل الاجتماع

القدرة على التعيين في غرفة جانبية