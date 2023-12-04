موعد مباراة النصر واستقلال دوشنبه بدوري أبطال اَسيا

ينتظر عشاق النصر السعودي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم القادمة، والتي ستكون أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي، ضمن منافسات دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم 2023/2024.

وكانت جماهير النصر قد تعرضت لصدمة كبيرة بخسارة ديربي الرياض أمام الهلال بنتيجة 3/0، في المباراة التي شهدها ملعب الملك فهد الدولي.

ويبحث الجهاز الفني للنصر السعودي بقيادة البرتغالي لويس كاسترو عن تحقيق الفوز خلال المواجهة المرتقبة غدًا أمام البطل الطاجيكي.

موعد مباراة النصر واستقلال دوشنبه

تنطلق مباراة النصر السعودي أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي في السادسة من مساء الغد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال اَسيا.

القنوات الناقلة لمباراة النصر أمام استقلال دوشنبه

تُذاع مباراة النصر أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي عبر شبكة قنوات "ssc" السعودية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة.

كاسترو يعلق على مباراة النصر واستقلال دوشنبه

تحدث كاسترو على مباراة النصر أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي، فقال: "لعبنا مباريات عديدة خلال الفترة الماضية، وبالتأكيد سنلعب غدًا للفوز".

وأضاف: "بالتأكيد نحترم الخصم كثيرًا، لكننا جئنا للفوز في مباراة الغد، لنكون أفضل الأوائل في مجموعات البطولة".

وعن غياب رونالدو غدًا، قال: "اليوم أنا المدير الفني ولست من الجماهير، لدي احترام كبيرة لجميع الأسئلة، لكن لا يمكنك أن تسأل هذا السؤال عن كريستيانو".

وأكمل: "بالطبع رونالدو يحب زيارة العالم، لكن في النهاية هذه اختيارتي للمجموعة لمباراة الغد وأتمنى أن تستمتعوا بها".