Gmail لأجهزة Android اللوحية يحصل على تغيير جديد في التصميم

سعيًا لتحسين تطبيقاتها وخدماتها للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة مثل الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي، قامت جوجل بتحديث تطبيق Gmail للأجهزة اللوحية. منذ Android 12L، قامت الشركة بالفعل بتحديث أكثر من 50 تطبيقًا لتقديم تجربة مستخدم أفضل على الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي، بما في ذلك Gmail. ويتلقى التطبيق تغييرًا آخر في واجهة المستخدم لتحسين الأمور على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة.



Gmail للأجهزة اللوحية يحصل على تحديث جديد للتصميم



أفاد موقع 9to5Google أن تطبيق Gmail على نظام Android قد تلقى شريط تنقل جديدًا على الجانب الأيسر من الشاشة. كانت هذه السكة موجودة بالفعل ولكن في الأسفل. ومع ذلك، في الإصدار الأخير، تم نقله إلى الجانب الأيسر من التطبيق.

تجدر الإشارة إلى أن التغيير أصبح متاحًا بالفعل للأجهزة القابلة للطي منذ بضعة أشهر، والآن يصل إلى الأجهزة اللوحية أيضًا.



لا يزال الموضع الجديد لسكة التنقل مزودًا برمز وظيفي أسفل قائمة الهامبرجر. يتضمن ذلك Gmail والمحادثات والمساحات ومكالمات الفيديو عبر Meet. يحصل خيار علامة التبويب النشطة على مؤشر علامة تبويب دائرية.

يعد شريط التنقل الجانبي تغييرًا لطيفًا نظرًا لمساحة الشاشة الإضافية على الأجهزة اللوحية، خاصة عند حمل الجهاز اللوحي في الوضع الأفقي. على الهواتف الذكية، لا يزال شريط الملاحة السفلي موجودًا ويظل دون تغيير.

كما يعمل هذا التغيير أيضًا على تسهيل الاستخدام والتبديل بين علامات التبويب المختلفة مع الأخذ في الاعتبار الطريقة التي نحمل بها الأجهزة اللوحية. يجعل الأمور أكثر سهولة مع الوضع الجانبي.



تفاصيل طرح تحديث Gmail



يتم طرح تطبيق Gmail المحدث لأجهزة Android اللوحية لجميع المستخدمين. ومع ذلك، يتم طرحه تدريجيًا وقد يستغرق بضعة أسابيع ليصبح متاحًا للجميع. لذا، إذا لم تشاهد التحديث أو التغيير على جهازك اللوحي، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت.