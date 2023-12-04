جوجل وسامسونج تعملان على بديل Dolby ATMOS

تقدم الهواتف الذكية دعم Dolby ATMOS لتقديم إخراج صوت محيطي ثلاثي الأبعاد في هواتفهم وأجهزتهم الأخرى. في حين أن جوجل لا تقدم تقنية Dolby Atmos بالضبط، فإن العديد من العلامات التجارية الأخرى، بما في ذلك هواتف Samsung والأجهزة اللوحية تأتي مع دعم ATMOS.

ومع ذلك، فقد ظهر تقرير جديد عبر الإنترنت يدعي أن تقنية صوتية ثلاثية الأبعاد جديدة يتم تطويرها بواسطة Samsung وGoogle معًا وهي جاهزة تقريبًا للسوق الشامل.

مرة أخرى في أكتوبر 2023، تم اعتماد معيار الصوت المكاني من قبل Alliance for Open Media، وهي لجنة تضم أعضاء من Apple وGoogle وAmazon وغيرها من العلامات التجارية، تحمل اسم Immersive Audio Model and Formats (IAMF).



سامسونج وجوجل تعملان على منافسة Dolby ATMOS



وفقًا لمقابلة جديدة نشرتها Samsung Newsroom Malaysia مع فريق البحث الذي يعمل في IAMF. تكشف المقابلة تفاصيل أساسية حول مشروع Samsung وGoogle الجديد لتطوير تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد المشابهة لـ Dolby ATMOS.

وذكر SungHee Hwang، عضو فريق التكنولوجيا المرئية في Samsung Research، في المقابلة أنه “لا يمكن تفسير المعلومات الصوتية ثلاثية الأبعاد من المحتوى بشكل صحيح بواسطة أنظمة الصوت المنزلية مثل مكبرات الصوت في التلفزيون أو مكبرات الصوت”. وأضاف: "مما أدى إلى تجربة صوتية محدودة بعض الشيء وتفتقر إلى التفاصيل من المحتوى الأصلي".

ذكرت شركة Samsung أنها تريد جعل الأنظمة المنزلية أكثر كفاءة في التعامل مع الصوت من خلال مشاركة البيانات الصوتية مع نظام الصوت المنزلي حتى يتمكنوا من معالجة البيانات لمطابقة التوقيع الصوتي للجهاز.



Samsung-Google 3D Audio مقابل Dolby ATMOS



لا تتوفر الكثير من التفاصيل حتى الآن نظرًا لأنه لا يزال في مرحلة التطوير. ولكن استناداً إلى المقابلة، هناك في الأساس ثلاث ركائز أساسية لتكنولوجيا IMAF التي تنتجها سامسونج وجوجل. أول شيء هو الصوت الافتراضي حيث سيتم إجراء معالجة الصوت ليس فقط للمستويات الأفقية ولكن أيضًا للمستويات الرأسية.

يعد الذكاء الاصطناعي أيضًا جزءًا من النظام الجديد الذي يتم تطويره. سيسمح ذلك بتحليل أفضل للوسائط وضبط الصوت في الوقت الفعلي لتقديم مخرجات صوتية أفضل وأكثر غامرة.

الثالث هو خيارات التخصيص. ذكرت شركة Samsung أن نظام IAMF سيكون قابلاً للتخصيص حسب اختيار المستخدمين. وهذا شيء لا تقدمه Dolby ATMOS حتى الآن. يقوم ATMOS بمعالجة الإشارات بناءً على الإدخال المقدم ويقوم بضبطها تلقائيًا لتقديم أفضل تجربة صوتية ممكنة.