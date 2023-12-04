3 أطعمة فائقة الجودة تساعد على التخلص من دهون البطن

قام خبراء الصحة بتسمية ثلاثة أطعمة خارقة يجب على الأشخاص الذين يريدون التخلص من الدهون الزائدة في البطن تناولها، وقد تم إثبات فعالية هذه المنتجات من خلال البحث العلمي.

يمكن أن تساعدك الأطعمة فائقة الجودة على إزالة السموم، وفي بعض الحالات، يمكن أن تساعدك بعض الأطعمة على إنقاص الوزن، والخبراء الهنود مقتنعون بأن الشاي الأخضر والكركم وحبوب الكاكاو هي من بين المكونات الغذائية الثلاثة التي لا تحتوي فقط على خصائص مضادة للالتهابات، فضلاً عن تأثيرات علاجية على نظام القلب والأوعية الدموية، ولكن أيضًا القدرة على التخلص من دهون البطن والخاصرة.

على سبيل المثال، يحتوي الشاي الأخضر على 7% من الجزيء النشط إبيجالوكاتشين جالاتي، ويحتوي الكركم على 2% فقط من جزيء الكركمين، وتحتوي حبوب الكاكاو على 0.5% من الفلافانول، وتعمل مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر على تسريع عملية التمثيل الغذائي وتعزيز حرق الدهون أثناء ممارسة الرياضة.

ولهذا السبب يأتي الشاي الأخضر على رأس قائمتنا، فهو ميسور التكلفة وسهل التحضير، وتظهر الأبحاث أن حبوب الكاكاو المحملة بالفلافانول، أو المواد الكيميائية النباتية، مفيدة للقلب والدماغ، وأظهر علماء من كلية الطب بجامعة هارفارد أن الفلافانول يحمي من مجموعة متنوعة من الأمراض ويساعد على تقليل مستويات الكوليسترول.

بالإضافة إلى ذلك، فهي تعزز إنتاج السيروتونين في الدماغ، وهذا الهرمون المزاجي الجيد ينظم الشهية، وللحصول على أقصى قدر من الفوائد، من الأفضل تناول الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على مستويات عالية من حبوب الكاكاو وأخيرًا، يحتوي الكركم على الكركمين المضاد للأكسدة القوي، والذي يجدد الكبد ويزيل السموم، ويشارك الكركمين أيضًا في عمليات التمثيل الغذائي ويخلصنا من الدهون غير المرغوب فيها في المعدة والجوانب.