قد يكون لدى واتساب اتصال بإنستجرام.. ما هو؟

ترتبط المنصات المتعددة المملوكة لشركة Meta العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي ببعضها البعض. على سبيل المثال، يرتبط إنستجرام Instagram بـ Threads و Facebook، وهو متصل أيضًا بـ Messenger.

تخطط الشركة التي يقودها مارك زوكربيرج الآن لربط منصة مشاركة الصور الخاصة بها Instagram بمنصة المراسلة الشهيرة WhatsApp.

وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، طرحت الشركة تحديثًا جديدًا (إصدار يصل إلى 2.23.25.20.) من خلال برنامج Google Play Beta. يكشف التحديث أن الشركة تعمل على تطوير ميزة اختيارية تسمح لمستخدمي Android بمشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم على Instagram. يدعي التقرير أيضًا أن الميزة ستكون متاحة مع التحديث القادم للتطبيق.

يقال إن WhatsApp يعمل أيضًا على ميزة اختيارية لتزويد المستخدمين بالقدرة على مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم تلقائيًا في Facebook Story. ستعمل هذه الميزة على تبسيط عملية تحديث حالة الشخص عبر تطبيقات مختلفة وستساعد المستخدمين على توفير الوقت في الأوقات التي يريدون فيها مشاركة نفس المحتوى على كل من Facebook وWhatsApp.



كيف سيعمل ربط Instagram بـ WhatsApp



يتضمن التقرير أيضًا لقطة شاشة توضح الخيار الذي سيسمح للمستخدمين بتحديث حالة Facebook. وتظهر الصورة أن واتساب يعمل أيضًا على تعزيز ميزة المشاركة لجعلها متوافقة مع إنستجرام، والتي من المتوقع أن تصبح متاحة خلال الأيام المقبلة.

لن تساعد هذه الميزة المستخدمين على توفير الوقت فحسب، بل ستعزز أيضًا موثوقية واتساق مشاركة المحتوى عبر WhatsApp وInstagram. بدلاً من الاضطرار إلى إنشاء تحديثات منفصلة ونشرها على هاتين المنصتين المنفصلتين، سيتمكن المستخدمون من مشاركة نفس التحديث على كلا التطبيقين بخطوة واحدة. علاوة على ذلك، ستكون هذه الميزة اختيارية ويمكن للمستخدمين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون تمكينها أم لا.