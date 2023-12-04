كاسترو يرفض الكشف عن أسباب استبعاد رونالدو

سادت حالة من الاستياء لدي البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بسبب كثرة الاستفسار من قبل الصحفيين حول أسباب استبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي، ضمن منافسات دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم.

وأكد كاسترو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي استنكاره للحديث عن رنالدو من قبل الصحفيين في طاجيكستان، حيث أرادوا معرفة أسباب استبعاد الدون البرتغالي.

وتحدث أحد الصحفيين للمدرب البرتغالي حول أسباب استبعاد رونالدو من قائمة مباراة الغد، حيث قال كاسترو: "في هذا التوقيت أنا المدرب ولست فردًا من الجماهير، لدي احترام كبيرة لجميع الأسئلة، لكن لا يمكنك أن تسأل هذا السؤال عن كريستيانو".

وتابع مدرب النصر السعودي تصريحاته: "متأكد من أن رونالدو يحب زيارة العالم كله، لكن في النهاية هذه اختيارتي للمجموعة لمباراة الغد وأتمنى أن تستمتعوا بها".

بينما جاء رد الصحفي على المدرب البرتغالي، حيث قال: "بالطبع لا أريدك أن تغض من هذا السؤال، فرونالدو هنا نحبه كثيرًا ومنذ سنوات ننتظر زيارته لبلادنا".

بينما علق كاسترو على المباراة، حيث قال: "خضنا عدد من المباريات خلال الفترة القصيرة الماضية، وبالتأكيد سنلعب غدًا للفوز".

وتابع: "مع كامل احترامنا للخصم، لكننا جئنا للفوز في مباراة الغد، لنكون أفضل الأوائل في مجموعات البطولة".

بينما تحدث سامي النجعي لاعب النصر، حيث قال: "نبحث عن الفوز في مباراة الغد، لتحقيق هدفنا وهو الفوز بالبطولة دون التعرض لأي خسارة".