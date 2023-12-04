محلل سياسي فلسطيني: تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة ستستمر لسنوت طويلة (شاهد)

أكد عبدالهادي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، أن تأثيرات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستستمر لسنوت طويلة، مشددًا على أن إسرائيل لا يوقفها أي جهة سواء مجتمع دولي أو الولايات المتحدة أو غيرهما.

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي مازال مستمرة في طغيانه وحرب الإبادة التي تشنها على أهالي قطاع غزة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”.

وأضاف أن ما قامت به مصر منذ بداية حرب الإبادة دعم صمود الشعب الفلسطيني، موضحًا أن إسرائيل بذلت كل ما تستطيع من أجل خرق الهدنة الإنسانية ومحاولات وقف إطلاق النار الشامل، ومن ثم التحول مباشرة لاستكمال مذابحها وجرائمها التي تشنها على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه من الواضح أن إسرائيل لديها قرار ليس فقط على مستوى الحكومة والجيش بل أيضا على مستوى الشارع الإسرائيلي يهدف بشكل رئيسي إلى قتل الفلسطينيين، وكأن إسرائيل تريد معاقبة الشعب الفلسطيني عما حدث لها من تقصير في الحكومة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي دون النظر إلى كل السنوات الماضية التي عانى بها الفلسطينيين من بطش هذا الاحتلال وانتهاكاته.

أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، جيمس إلدر، إنّ أسوأ قصف في الحرب يجري حاليًا في جنوب قطاع غزة، حيث نرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وقال إلدر خلال منشور له عبر حساب المنظمة على منصة «إكس»: إنه «لدينا إنذار أخير لإنقاذ أطفال غزة وضميرنا الجماعي».

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية جوناثان كونريكوس إنه مع استمرار تقدم القوات البرية الإسرائيلية نحو جنوب قطاع غزة، تستمر حملة الجيش لتدمير معقل حركة حماس في شمال القطاع.

وأضاف كونريكوس لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين "لم نهزمهم كليًا عسكريًا في الشمال، ولكننا أحرزنا تقدمًا جيدًا".

وأوضح" لقد قلنا منذ البداية للمدنيين الإسرائيليين ولجميع من ينصتون في العالم أنه للأسف قتال حماس سوف يستغرق وقتًا".

وأضاف: "أنها عملية صعبة في تضاريس قتالية صعبة، حيث نقاتل عدوا مصرا للغاية لا يبالي بالتضحية بالمدنيين من أجل هدفه العسكري"