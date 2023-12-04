الدول الإفريقية تدافع عن الوفود الكبيرة في COP28

بررت حكومات أفريقية متعددة قرارها بإرسال وفود كبيرة إلى مؤتمر المناخ COP28 في دبي، على الرغم من مواجهة انتقادات واسعة النطاق.

وفقا لقائمة حضور الأمم المتحدة ، كانت نيجيريا والمغرب وكينيا وتنزانيا وغانا وأوغندا من بين الدول التي لديها أكبر الفرق.

وتصدرت نيجيريا القائمة ب 1 مندوبا، تليها المغرب ب 411 مندوبا وكينيا ب 823 مندوبا. وردا على الانتقادات، أوضح ممثلون من نيجيريا وكينيا أن جزءا كبيرا من وفودهما يتألف من أفراد يمثلون وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة، الذين لم يتم تمويلهم من القطاع العام، وأكد كلا البلدين أيضا أن بعض المندوبين المدرجين في القائمة يشاركون عن بعد.

سلط بيان صادر عن مستشار الرئيس النيجيري بولا تينوبو الضوء على دور نيجيريا كأكبر دولة واقتصاد في القارة ، مما يؤكد حصتها الكبيرة في العمل المناخي بسبب اقتصادها الاستخراجي الواسع. ووفقا للبيان ، فإن حجم الوفد النيجيري يعكس الموقف المحوري للبلاد.

وتناول المتحدث باسم مجلس النواب الكيني، حسين محمد، المخاوف بشأن أعداد المندوبين، واصفا إياها بأنها "مبالغ فيها". وأوضح أن الأرقام تمثل أولئك الذين سجلوا لحضور الحدث، وليس الحضور الفعلي.

وذكر محمد كذلك أن الحكومة الوطنية وافقت فقط على 51 مندوبا أساسيا، بينما رعت مجموعات مختلفة البقية المندوبين.

وفي الوقت نفسه، أصدرت الحكومة التنزانية بيانا أكدت فيه أن أكثر من 90٪ من وفد البلاد كان برعاية القطاع الخاص، مما قدم نظرة ثاقبة لديناميكيات التمويل وراء مشاركتهم.

مع استمرار النقاش حول أحجام الوفود ، تدافع الدول الأفريقية عن خياراتها ، مؤكدة على التمثيل المتنوع ودعم القطاع الخاص داخل فرقها.

حث الرئيس سيريل رامافوزا جنوب إفريقيا قادة العالم ، المجتمعين في COP28 ، على بذل المزيد من الجهد من أجل البلدان الفاسدة التي تتحمل بشكل غير متناسب تأثير أزمة المناخ.

قال رامافوزا ، إن تعد البلدان الأفريقية من بين أكثر البلدان عرضة لآثار المناخ سريع التغير ويتعين عليها التكيف وبناء القدرة على الصمود في سياق مستويات التنمية المنخفضة تاريخيا والقدرات المحدودة للغاية."

وأضاف رئيس جنوب إفريقيا، تاريخيا ، أطلقت الدول الصناعية معظم انبعاثات الكربون التي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي.

تحدث الرئيس سيريل رامافوزا، في اليوم الثاني، من محادثات المناخ الدولية في دبي، وهو من بين أكثر من 170 من قادة العالم الذين من المقرر أن يخاطبوا مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي.

في اليوم الأول من مؤتمر المناخ، انتهت جميع الدول تقريبا من إنشاء صندوق لتعويض البلدان التي تكافح من أجل التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

وقال سلطان الجابر، رئيس مؤتمر المناخ COP28 في دبي، يوم الخميس، 30 نوفمبر/تشرين الثاني، إنه تم تخصيص 420 مليون دولار في الساعة الأولى من الإعلان.

ورحب رامافوسا بهذه الخطوة لكنه دعا إلى زيادة تمويل المنح، "لا يمكن أن يكون هناك بديل عن التمويل العام الجديد والقابل للتنبؤ وعلى نطاق واسع والمناسب لدعم ومساعدة البلدان النامية ذات الاقتصاد على بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. بعد كل شيء ، لم يكن الكثير منهم مسؤولين حتى عن الأضرار التي لحقت بالمناخ كما نراه الآن ".

ليس على مستوى المهمة

ويبلغ إجمالي المبلغ الملتزم به حتى الآن ما يزيد قليلا عن 576 مليون دولار، وفقا لإحصاء أجراه مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، وهي مجموعة مناصرة للبيئة.

وقال نشطاء إن العرض الأمريكي غير كاف على الإطلاق من أكبر ملوث تاريخي في العالم.

ووصف بينيشي ألبرت من تحالف العدالة المناخية ذلك بأنه "مهين".

وقالت: "إنه مبلغ تافه ومخجل من المال يظهر أن الولايات المتحدة غير مهتمة تماما بتحديد الأولويات أو المساءلة عن التأثيرات المناخية التي تواجهها مجتمعات الخطوط الأمامية".

وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 17.5 مليون دولار.

ومع ذلك ، فإن قادة أكبر دولتين ملوثتين للكربون - مسؤولين عن أكثر من 44٪ من انبعاثات العالم - ليسوا هناك للحصول على الرسالة الشخصية.

يجلس الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ خارج مؤتمر الأطراف هذا ، بعد أسابيع فقط من الإعلان عن اتفاقية ثنائية للمساعدة في خفض انبعاثات الميثان.