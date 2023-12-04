إيداع ربة منزل متهمة بقتل زوجها مستشفى الأمراض العقلية

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن، إيداع ربة منزل متهمة بقتل زوجها بنطاق مركز ههيا، إحدى المستشفيات العقلية، لبيان مدى قواها العقلية أثناء ارتكاب الواقعة، وحددت المحكمة جلسة الثانى من فبراير المقبل؛ لحين ورد تقرير الطب النفسي.

تعود أحداث القضية رقم 13099 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، عندما أحالت النيابة العامة المتهمة "سارة. ج. م" 25 عاما، ربة منزل، إلى المحاكمة الجناية؛ لاتهامها بقتل زوجها خنقًا في إحدى قرى مركز ههيا، بعدما اكتشف وجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.

وكشفت التحريات الأولية أكدتها التحقيقات، مقتل المجني عليه على يد زوجته، بأن تخلصت من زوجها بمفردها خنقًا بعدما اكتشف وجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبالعرض على النيابة العامة احالتها محبوسة إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.