7 شهداء بينهم طفلتان في قصف إسرائيلي استهدف منزل بدير البلح بغزة

ارتقى 7 شهداء بينهم طفلتان في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بدير البلح بغزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

لا تزال أصوات الانفجارات مستمرة منذ الإعلان عن انتهاء الهدنة صباح الجمعة، مشيرا إلى تعرض مناطق المحافظة الجنوبية بقطاع غزة لقصف عنيف من طائرات ومدفعية الاحتلال.

وأشارت قناة الغد إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف منازل المدنيين، التي كانت تضم نازحين، في مناطق متفرقة وأوقع العديد من الإصابات بينها حالات خطيرة، وارتقاء عدد من الشهداء.

وتابعت أنه خلال ساعات الفجر نفذت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة من الأحزمة النارية، والتي تركز في مناطق إسكان حمد والقرارة وبني سهيلا، حيث سمع دوي عشرات الانفجارات في هذه المناطق.

الأوضاع صعبة للغاية في المدينة

وشددت على أن الأوضاع صعبة للغاية في المدينة، وسائر مدن القطاع.

ولفتت إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية ألقت للمرة الثالثة منشورات على مناطق الكتيبة والمحطة ومعن وبني سهيلا، وسط خانيونس، تطالب السكان بإخلاء منازلهم والتوجه إلى الجنوب، تحديدًا إلى منطقة الفخاري الحدودية.

وأشارت إلى أن المواطنين لا يعلمون إلي أين يذهبون، فيما باتت مدينة رفح مكدسة بالسكان والنارحين.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن أن 70% من سكان قطاع غزة متواجدين في المناطق الجنوبية (خانيونس ورفح)، ما يثير المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة.

وشن الاحتلال قصفا مدفعيا على دوار القرم في جباليا شمالي قطاع غزة، واستشهد 5 فلسطينيين بعد قصف الاحتلال مسجدا في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الصحفية شيماء الجزار مع أفراد عائلتها بعد قصف منزلهم في رفح.

ومن دير البلح شن طائرات الاحتلال قصفا على حي الدعوة شرق النصيرات وسط القطاع، مشيرا إلى استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة بالمدينة، وتم استهداف مبنى مجاور لمستشفى شهداء الأقصى ما أدى إلى وقوع إصابات بين النازحين في ساحة المستشفى.

وأكد أن القصف الإسرائيلي عنيف وشديد للغاية على حي الدعوة بالنصيرات.

وأوضح أن معظم الإصابات والشهداء الذين يصلون إلى مستشفى شهداء الأقصى هم من النساء والأطفال، إذ يستهدف الاحتلال المنازل خلال فترة نوم المدنيين لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.

وعاود الاحتلال قصفه العنيف على القطاع في أعقاب هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، جرى خلالها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 15523 شهيدا و41316 مصابا، 70% منهم أطفال ونساء.

وكان المكتب الحكومي قد ذكر السبت، أن عدد المفقودين ارتفع إلى أكثر من 7500 إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولا.