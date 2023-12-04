رئيس جنوب الوادي: نسعي لتوحيد لوائح كليات جامعات جنوب الصعيد

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة تسعي إلى لتوحيد اللوائح الدراسية لكليات جنوب الصعيد في جامعات جنوب الوادي وسوهاج والأقصر وأسوان وفرع جامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر ، بهدف التيسير على الطلاب عند التحويل من جامعة لأخرى وحتى لا يتحمل الطالب مواد إضافية فى حالة وجود اختلاف بين لوائح الكليات المناظرة، فضلا عن التيسير على طلاب الدراسات العليا.

مؤتمر لكلية التمريض

وحضر رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات اليوم العلمى الثانى لكلية التمريض بالجامعة بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة سوهاج .

بحضور الدكتور جمال عبد الحميد عميد كلية التمريض بقنا والدكتورة غنى عبد الناصر عميد كلية التمريض بسوهاج ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكليتى تمريض قنا وسوهاج و أسماء رمضان نقيب التمريض بقنا.

قدم رئيس الجامعة، في كلمته التحية للدكتور حسانى النعمانى رئيس جامعة سوهاج مشيرا أهمية الجانب البحثى ولان التعلم من الاخر واكتساب مهارات ومعارف والتعرف على باحثين وتبادل خبرات وتكوين شراكات بحثية لن يتأتى الا بالفعاليات العلمية وهى رافد هام من روافد التعليم .

تعاون بين جامعة جنوب الوادي وسوهاج

وأضاف رئيس الجامعة أن التعاون المشترك بين جامعتى جنوب الوادى وسوهاج في هذا اليوم العلمى يشير إلى أهمية التكامل بين الكليات في اقليم جنوب الصعيد ومنها كليات التمريض حتى تكون هناك خطة موحدة واليات واستراتيجيات نتفق عليها جميعا بالإضافة الى لوائح دراسية موحدة تساعد على تلبية احتياجات المجتمع من ناحية الكم والجودة المطلوبة.

ورحب الدكتور جمال عبد الحميد عميد كلية التمريض بقنا بضيوف اليوم العلمى للكلية وقدم شكره لرئيس الجامعة على دعمه لكلية التمريض واكد ان التعاون مؤسس رئيسى للإنجازات العلمية مؤكدا ان هناك تعاون مستمر بين الجامعتين في الفترة المقبلة متمنيا مؤتمرا مثمرا ومفيدا.

أجندة مؤتمر التمريض

وبيّن أن، جلسات اليوم العلمى تتضمن موضوعات الصحة البيئية والغلاف الاخضر وتنمية الموارد البشرية المستدامة والرعاية الشاملة لكبار السن والنظام الغذائى الأخضر والصحة العمرية ومستشفيات خضراء ونظيفة بالإضافة الى العديد من الموضوعات التى تخص قضايا التمريض.

وعبرت الدكتورة غنى عبد الناصر عميدة كلية التمريض بجامعة سوهاج سعادتها على التكامل بين كليتى التمريض بجنوب الوادى وسوهاج ووجهت الشكر الى القائمين على هذا المؤتمر مشيدة بمحاور اليوم العلمى الثانى التى تتناول البيئة الخضراء والاستدامه والرعاية الشامله والرعايه الاوليه والسلامه المهنية وهى محاور تتماشى مع التنمية المستدامة والمستشفيات الخضراء والادارة الخضراء.

ونوهت الدكتورة إيمان الشاذلى وكيل كلية التمريض بجنوب الوادى، عن أهمية تنظيم مثل هذا اليوم العلمى لبحث الجديد فى مجال التمريض وتاكيدا على دور الجامعات فى تبادل الخبرات مشيده بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة سوهاج ومشاركتهم الفعالة فى اليوم العلمى الثاني لتأكيد الترابط والتعاون بين جامعات الصعيد.

كما تحدثت خلال اليوم العلمى الثاني كلا من الدكتورة نادية صالح وكيل كلية التمريض بسوهاج والدكتورة حياة أبو العزايم وكيل كلية التمريض السابق بجنوب الوادى.

وفى نهاية الجلسة الافتتاحية قام عميد كلية التمريض بقنا بإهداء درع اليوم العلمى الثاني لرئيس الجامعة باسم كلية التمريض عقب ذلك تم تسليم الدروع للسادة الضيوف ثم بدأت الجلسات العلمية.