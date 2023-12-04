محافظ الشرقية يؤكد علي أهمية مشاركة المواطنين بالانتخابات الرئاسية

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية؛ اليوم الاثنين، الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والوفد المرافق له لبحث وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والجامعة أثناء الإنتخابات الرئاسية، وذلك في حضور عمداء الكليات، وقيادات الجهاز التنفيذي.

بدأ المحافظ اللقاء بالتأكيد على أهمية مشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و العاملين والطلاب بمختلف كليات الجامعة، في الانتخابات الرئاسية القادمة والتي من المقرر انطلاقها في الداخل في الفترة من ١٠-١٢ ديسمبر الجاري، باعتبارها واجب وطنى على كل من له حق التصويت، لممارسة حقه الدستوري والقانوني، ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء والمساهمة في صنع مستقبل أفضل للوطن.

و أثني محافظ الشرقية على الدور التربوي المهم لأساتذة الجامعة في تقديم خدمة تعليمية جيدة لأبنائنا الطلبة والطالبات قائلا: الطلاب أمانة في أعناقنا، نقوم بتشكيل وعيهم، وننمي آليات ممارسات الديموقراطية، وغرس روح الولاء والانتماء لديهم، ليصبحوا نواه تُسهم في بناء وتنمية المجتمع.

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تجهيز المقار واللجان الانتخابية لاستقبال المواطنين للأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية، حتي تظهر محافظة الشرقية خلال هذا العرس الديموقراطي، بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى المحافظة يبلغ 4 ملايين و699 ألفا و 932 ناخباً وناخبة، سيدلون بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية، قائلا ؛ الشعب المصري لديه من الوعي والحس الوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الانتخابات والمشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن

واستعرض المحافظ حجم الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، برؤية واضحة من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك لإحداث التنمية الشاملة وتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل، لافتا إلى أن اجمالي ما تم إنجازه من تنفيذ مشروعات في قطاعات: مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والإسكان، والتعليم والشباب، والرياضة، والأبنية التعليمية، والصحة، والتموين، والطب البيطري؛ غير مسبوق، واستطاع أن يغير شكل حياة المواطنين.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال السنوات العشر الماضية تخطى 62 مليار جنيه، ونعمل جاهدين للارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

وأعرب رئيس جامعة الزقازيق عن تقديره وامتنانه لدعوة محافظ الشرقية له ولنواب رئيس الجامعة والعمداء، لمشاركة الجهاز التنفيذي في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب علة التوجه للجان الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري والتصويت لاختيار رئيس الجمهورية، وتقديم صورة مشرفة تليق بأبناء المحافظة وكذلك المشاركة في صنع مستقبل الوطن، والحفاظ على مكتسباته والاستمرار في استكمال مسيرة الإنجازات، وتحقيق التنمية والرخاء على أرض مصرنا الحبيبة.