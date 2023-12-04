إحالة طالب جامعي وعاطل قتلا طفل وسرقا دراجته البخارية في الشرقية للمفتي

أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار جهاد الألفي، أوراق الدعوى المتهم فيها طالب جامعي وعاطل؛ بقتل طفل وسرقة دراجة نارية "توك توك" بنطاق مدينة الصالحية الجديدة، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وحددت هيئة المحكمة جلسة 3 يناير المقبل؛ للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية شهر فبراير الماضي، عندما أحالت النيابة العامة كل من "خالد. ج. م"، طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، ومقيم بمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، و "بكار. ب "، عاطل ومقيم بمركز الحسينية بالشرقية، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهما بقتل المجني عليه الطفل "محمد. م. س"، وسرقة دراجته النارية ومتعلقاته الشخصية.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين، قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وبيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك، بأن اتفقا فيما بينهما على استدراج أحد سائقي الدراجات الآلية "توك توك" لقتله وسرقة دراجته الآلية، وتربصوا له بمكان أيقنا سلفا قدومه إليه، واستخدما لهذا الغرض "طوبة"، واستدرجاه بزعم توصيلهم من مدينة الصالحية الجديدة إلى منطقة وادي الملاك بالتل الكبير بالدراجة الآلية قيادته، حتى باغتاه بتطويق عنقه محاولين خنقه.

وتعدى المتهمين بعدة ضربات مستخدمين "طوبة" والتي استقرت برأسه، قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وسرقا الدراجة وهاتف المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.