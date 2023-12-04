جنوب إفريقيا تعترض حافلات تقل أكثر من 400 طفل زيمبابوي

قال مسؤولو الحدود في جنوب إفريقيا، إنهم اعترضوا عشرات الحافلات التي تقل أكثر من 400 طفل صغير من زيمبابوي دون آباء أو أوصياء قانونيين في عملية لمكافحة الاتجار بالبشر.

ويوضح المسؤولون، أن الأطفال "تم الاتجار بهم" في جنوب أفريقيا، على الرغم من أن منظمة تمثل الرعايا الأجانب الذين يعيشون في جنوب أفريقيا تقول إنه من المحتمل أن يكون الأطفال قد أرسلوا لزيارة والديهم، الذين يعملون في جنوب أفريقيا، لقضاء عطلة نهاية العام. وأعيدت الحافلات إلى زيمبابوي.

زيمبابوي في جنوب إفريقيا

يعيش أكثر من 1 مليون زيمبابوي في جنوب إفريقيا، وكثير منهم بشكل غير قانوني، بعد أن انتقلوا إلى جارتهم الجنوبية على مدى السنوات الـ15 الماضية هربا من الاضطرابات الاقتصادية في زيمبابوي.

وأضاف مفوض وكالة إدارة الحدود في جنوب إفريقيا مايك ماسياباتو، أن شرطة جنوب إفريقيا أوقفت وفتشت 42 حافلة دخلت من زيمبابوي ليلة السبت وعثرت على 443 طفلا دون سن 8 سنوات يسافرون دون مرافق.

وقال ماسياباتو: "لقد منعناهم من الدخول وقمنا بتفعيل المسؤولين الزيمبابويين لإعادتهم إلى زيمبابوي".

وقال مسؤولو الحدود في جنوب أفريقيا، إنه سمح للحافلات بالمرور على الجانب الزيمبابوي من مركز بيتبريدج الحدودي.

نغكابوثو مابهينا رئيس منتدى الشتات الأفريق

وقال نغكابوثو مابهينا، رئيس منتدى الشتات الأفريقي، الذي يمثل الرعايا الأجانب الذين يعيشون في جنوب أفريقيا، إن منظمته تعتقد أن الحافلات كانت تقل أطفالا من زيمبابوي قادمين إلى جنوب أفريقيا لزيارة آبائهم، وهي ظاهرة منتظمة قرب نهاية العام.

وقال إنه من الشائع إرسال الأطفال عبر الحدود دون وثائق مناسبة تسمح لهم بالسفر كقصر غير مصحوبين بذويهم.

"نقول دائما للآباء الزيمبابويين الذين يعيشون في جنوب إفريقيا إنهم إذا رتبوا لقدوم أطفالهم إلى جنوب إفريقيا ، فيجب عليهم ... ترتيب جميع الوثائق اللازمة، من غير المسؤول أن يسمح الآباء للأطفال بالسفر بدون جوازات سفر والسفر مع الغرباء. لقد تناولنا هذا الأمر مع أولياء الأمور".

يعيش ويعمل حوالي 178 زيمبابوي في جنوب إفريقيا بشكل قانوني بموجب تصريح إعفاء ، لكن تعداد جنوب إفريقيا لعام 000 قال إن هناك أكثر من مليون زيمبابوي في البلاد تشير بعض التقديرات إلى أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 2022 ملايين.

وأطلقت جنوب أفريقيا، وهي أكثر اقتصادات أفريقيا تقدما، قوة حدودية جديدة في أكتوبر تشرين الأول لتضييق الخناق على الهجرة غير الشرعية من زيمبابوي ودول أخرى.