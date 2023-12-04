15 ألفًا و899 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ طوفان الأقصى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 15 ألفا و899 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ «7 أكتوبر»، 70% منهم نساء وأطفال، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

سرايا القدس تعلن قصف حشود عسكرية بـ جحر الديك





أكدت سرايا القدس، قصفها حشودا عسكرية وجنودا للعدو في محاور التقدم بمنطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون.

وكانت أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد المصابين إلى 42 ألف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، كما كشفت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط إيمان طرابلسي أعلنت في بيان له اليوم الاثنين، أن وضع المستشفيات التي لاتزال تعمل في قطاع غزة ، شبه كارثي نظرا لانخفاض الإمدادات مقارنة بالكميات التي هي في الحاجة إليها.

وأوضح الصليب الأحمر أن أغلب جهود الصليب الأحمر مركزة على دعم المستشفيات بالمناطق الجنوبية من القطاع لعدم القدرة على توصيل مزيد من الإمدادات للمستشفيات بالمناطق الشمالية والتي يعد وضعها أكثر صعوبة".

ولم تتمكن طواقم الصليب الأحمر من الوصول للمناطق الشمالية بالقطاع حتى خلال الهدنة، ولكن تمكنت المنظمة من إرسال شاحنة واحدة فقط محملة بمواد إغاثية، ووسط صعوبة في الوضع الإنساني بالشمال مع انهيار الخدمات الأساسية.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا معظمهم من الأطفال، اليوم الإثنين، وأصابة آخرون في استهداف صاروخي لمنازل مأهولة في حيي الزيتون والشجاعية شرق غزة.

وقالت "وفا" إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بالصواريخ عشرات المنازل بحيي الزيتون والشجاعية، تعود لعائلات أبو حليمة، والدحدوح، واشتيوي، والثلاثيني، وأبو الزور، وأبو عقلين، وعائلات أخرى، ما أدى إلى ارتقاء 30 شهيدا على الأقل أغلبيتهم أطفال، وجرح آخرين، وتم تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها.

وكانت طائرات حربية، قد قصفت مجموعة من طواقم الدفاع المدني في حي التفاح، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة 10 آخرين وتضرر المكان.

ووفقا لللوكالة فأن مدفعية الاحتلال تحاصر منطقة حي الزيتون، وتحديدا البلدة القديمة من مدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة.

وفي سياق متصل، أفادت جمعية ‏الهلال الأحمر باستشهاد المسعف أسامة تايه (37 عاما)، وهو متطوع مستجيب أول مع فريق إسعاف الهلال في منطقة الفالوجة بجباليا شمال القطاع، بعد أن رفض مغادرة شمال غزة إلى الجنوب وأصر على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الطارئة إلى المواطنين الذين يعانون ويلات القصف، كما أصيب الموظف محمد أبو ركبة الذي كان معه.