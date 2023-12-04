رئيس جامعة سوهاج يشيد بالدعم الذي توليه القيادة السياسية للقطاع الصحي

أشاد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بالدعم الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصحي، وخاصة لقطاع المستشفيات الجامعية بإقليم جنوب الصعيد، والتي تلعب دوراً محورياً فى النظام الصحى المصرى، وتقدم أكثر من 60٪؜ من خدمات الرعاية الصحية من الدرجة الثالثة.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر جامعة أسيوط، وذلك بحضور اللواء سعيد النجار مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، واللواء محمد عطية مدير الإدارة العامة لشئون المستشفيات لمنطقة الجيزة والوجه القبلي، اللواء حسام عثمان كبير أطباء قطاع الخدمات الطبية، واللواء الدكتور أشرف أبو المكارم وكيل الإدارة العامة لشئون مستشفيات منطقة وسط وجنوب الصعيد.

وقال النعماني أن جامعة سوهاج تمتلك مجموعة من الصروح الطبية المتميزة والتي تقدم خدمات صحية أعلى مستويات الجودة العالمية، وعلي رأسها مستشفي جامعة سوهاج الجديدة، والتي قام الرئيس السيسي بافتتاحها في يناير الماضي، والتي تعد أكبر وأهم الصروح الطبية التعليمية بجنوب الصعيد، حيث بلغت تكلفتها نحو ١.٢ مليار جنيه،، ومستشفي شفا الأطفال هدية فخامة رئيس الجمهورية، لأبناء جنوب الصعيد عامةً وسوهاج بصفة خاصة، والتي بلغت تكلفتها مايقرب من مليار جنيه، وبناءاً علي توجيهات فخامته في زيارته الأخيرة للمحافظة، تم نقل أصولها وما يتبعها من أرض إلى جامعة سوهاج، للعمل كمستشفى تخصصي ضمن المراكز الطبية، لتقديم الخدمة العلاجية لأطفال إقليم جنوب الصعيد.