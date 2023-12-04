مشاجرة بسبب "سب طفل" تقود متهمًا إلى الزنزانة

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، قرارًا بحبس متهم بإنهاء حياة شاب إثر مشاجرة بينهما، بسبب "سب طفل" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

في وقت سابق، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مصاب بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة سكنه، وتوفى لاحقاً متأثر بإصابته.

بانتقال رجال الأمن وسؤال والدتـــه قررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلها وآخر لدى معاتبة نجلها له لتعديه بالسب على أحد أقاربه طفل بالمنطقة محل سكنهما، حيث تطورت لتعديه على نجلها بالضـــرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته المُشار إليها والتى أودت بحياته.

تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وتم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

مصرع شابين وإصابة ثالث في حادث تصادم على طريق شبين القناطر

كما لقى شابان حتفهما وأصيب ثالث في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين، شبين القناطر ، وتم نقل الجثتان والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين – شبين القناطر ووجود جثتان ومصاب.

وانتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين – شبين القناطر واسفر الحادث عن مصرع كلا من، فيصل ب ع 18 سنة ومصطفى ع م 19 سنة، وإصابة شاب ثالث وتم نقل الجثتان والمصاب إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فقررت التصريح بدفن الجثتان والاستعلام عن حالة المصاب الثالث والتحفظ على الدراجة النارية والسيارة.

فيما أمرت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية، بحبس عاطلين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات ، وطلب تحريات مباحث قسم شرطة الخصوص حول الواقعة.

كانت البداية بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، من ضبط عاطلان يديران ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بمدينة الخصوص فى محافظة القليوبية، وتم ضبط بحوزتهما 18 قطعة سلاح وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.