سرايا القدس تعلن قصف حشودًا عسكرية بـ جحر الديك

أكدت سرايا القدس، قصفها حشودا عسكرية وجنودا للعدو في محاور التقدم بمنطقة جحر الديك بعدد من قذائف الهاون.

وكانت أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد المصابين إلى 42 ألف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، كما كشفت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط إيمان طرابلسي أعلنت في بيان له اليوم الاثنين، أن وضع المستشفيات التي لاتزال تعمل في قطاع غزة ، شبه كارثي نظرا لانخفاض الإمدادات مقارنة بالكميات التي هي في الحاجة إليها.

وأوضح الصليب الأحمر أن أغلب جهود الصليب الأحمر مركزة على دعم المستشفيات بالمناطق الجنوبية من القطاع لعدم القدرة على توصيل مزيد من الإمدادات للمستشفيات بالمناطق الشمالية والتي يعد وضعها أكثر صعوبة".

ولم تتمكن طواقم الصليب الأحمر من الوصول للمناطق الشمالية بالقطاع حتى خلال الهدنة، ولكن تمكنت المنظمة من إرسال شاحنة واحدة فقط محملة بمواد إغاثية، ووسط صعوبة في الوضع الإنساني بالشمال مع انهيار الخدمات الأساسية.