Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert يحصل على تصنيف القائد الاستراتيجي

للسنة الثانية على التوالي، حصل حل Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert على لقب «القائد الاستراتيجي» في اختبار المنع والاستجابة لأمن النقاط الطرفية الذي أجرته شركة AV-Comparatives. يدل هذا اللقب على حصول الحل على أعلى تصنيف في الاختبار، مما يعد تأكيداً على فعاليته المتفوقة في منع الاختراقات الأمنية والاستجابة لها، بالإضافة إلى تكلفته ودقته التشغيلية.

مع استمرار نمو الهجمات المستهدفة المتطورة، تضطر الشركات الآن إلى الاهتمام بأمنها السيبراني بشكل أكبر، وتشغيل حلول شاملة وفعالة لحماية جميع أصولها. فوفقاً لتقرير شركة إحصاءات Coherent، من المتوقع أن يسجل السوق العالمي لحلول الاكتشاف والاستجابة لأمن النقاط الطرفية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 26% خلال فترة التقرير المتوقعة (2023-2030)، مما يعني أن هذه الحلول ستصبح أداة معيارية لأمن الشركات السيبراني بسرعة.

ضمن اختبار شركة AV-Comparatives لحلول المنع والاستجابة لأمن النقاط الطرفية، أخضعت الشركة 12 منتجاً من منتجات المنع والاستجابة لأمن النقاط الطرفية إلى 50 سيناريو هجوم مستهدف منفصل لتقييم فعاليتها في إيقاف وتحليل الهجمات المستهدفة. ثم قام فريق الاختبار بتقييم المنتجات من حيث استجابتها النشطة (المنع)، واستجابتها السلبية (الاكتشاف)، وتكاليف دقتها التشغيلية، وتكاليف تأخيرها سير العمل.

نجح حل Kaspersky Detection and Response Expert في منع الهجمات واكتشافها في 50 سيناريو هجوم من أصل 50 خلال جميع مراحل الاختبار، وبالتالي أظهر معدلات استجابة نشطة وسلبية تراكمية بنسبة 100%. ولم يترتب على استخدام حل كاسبرسكي أي تكاليف متعلقة بتأخير سير العمل، أي أن الحل لم يجبر المستخدمين على الانتظار أثناء تحليله الملفات. بالإضافة، صنّف الاختبار حل Kaspersky Detection and Response Expert ضمن أفضل منتجين مشاركين من ناحية التكلفة الإجمالية المنخفضة للملكية.



ووفقاً للبحث، فإن حَل Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert يتمتع بربط جيّد مع تكتيكات وتقنيات وإجراءات MITRE، وبالتالي يوفر المعلومات اللازمة للتحقيق في الحوادث إلى محللي مركز العمليات الأمني، ويساهم في تحديد أولويات التنبيهات بشكل ممتاز، وبالتالي تقليل الإزعاج الناتج عن التنبيهات الكثيرة.

بهذا الصدد، قال «ألكسندر ليسكين»، رئيس أبحاث التهديدات في كاسبرسكي: «نحن مهتمون بإجراء تقييمات مهنية مستقلة ومنتظمة لحل شركتنا الرائد Kaspersky EDR Expert، لأن ذلك يساعدنا في الحصول على رأي خبير خارجي حول قدراته الحقيقية. كما يمكننا ذلك من اكتشاف طرق جديدة لتحسين الحل في المستقبل وضمان تطويرنا لتقنيات وحلول فعالة. وواحد من هذه التقييمات هو بحث المنع والاستجابة لأمن النقاط الطرفية الذي أجرته شركة AV-Comparatives. فيسعدنا أن Kaspersky EDR Expert نجح في حماية بنية الشركات التحتية ضد جميع الهجمات المستهدفة وتم تكريمه بتصنيف «القائد الاستراتيجي».»

وقال «أندرياس كليمنتي»، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة AV-Comparatives: «تم تصنيف حل Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert كقائد استراتيجي للسنة الثانية على التوالي. فأثناء التقييم، قام المنتج بحماية شبكة الشركة ضد جميع الهجمات المستهدفة قبل أن تتسلل إليها وتخترقها.»

