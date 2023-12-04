هل يصل سعر الذهب لـ 3000 جنيه؟ خبير يُجيب

قال الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن أسعار الذهب شهدت إرتفاعًا كبيرًا خلال هذه الفترة، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2825 جنيهًا، مشيرًا إلى أننا نعيش اليوم حالة من عدم اليقين وعدم وضوح الرؤية نتيجة الاحداث العالمية.



وأضاف معطي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، من الممكن أن يصل جرام الذهب عيار 21 إلى 3000 جنيهًا، ولكن أقرب التوقعات تشير إلى أنه يكون هناك تراجع في أسعار الذهب في مصر لأن التصريحات الفترة الماضية تشير إلى احتمالية تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء، وأيضًا تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي بأنها سوف تعطي مصر المبلغ الباقي وسيتم التركيز على فكرة التضخم وليس سعر الصرف.

توقعات برفع أسعار الذهب



وأفاد خبير أسواق المال، أن هناك تصريحات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ان أزمة الدولار سينتهي وبالتالي فإن الدولار في السوق السوداء أصبح أقل من الـ 50 جنيهًا،وأسعار الذهب مرتبطة بالدولار، وبالتالي ممكن أن يتراجع اسعاره، لافتًا إلى أنه هناك اضطرابات جيوسياسية في المنطقة بالكامل، ولو حدث تصعيد من المتوقع أن يصل عيار جرام الذهب إلى 3000 جنيهًا.