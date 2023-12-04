الداخلية تضبط 23 مُتهمًا هاربًا و11 بلطجيًا

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط المتهمين الهاربين في ضبط (23) متهما، وذلك في حملة أمنية مُكبرة، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (11) متهما.

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جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية أيضاً ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) بإكتشافه سرقة (أجهزة كهربائية- مبلغ مالى) من داخل شقة كائنة بدائرة القسم ملك شقيقته "متواجدة خارج البلاد" ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (نقاش " له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من النافذة"بالاشتراك مع (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحيرة) تم ضبطه ، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" (مقيمان بمحافظة البحيرة – لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما.. كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) بإكتشافه سرقة (أجهزة كهربائية- مبلغ مالى) من داخل شقة كائنة بدائرة القسم ملك شقيقته "متواجدة خارج البلاد" ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (نقاش " له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من النافذة"بالاشتراك مع (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحيرة) تم ضبطه ، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" (مقيمان بمحافظة البحيرة – لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما.. كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً وذلك بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.