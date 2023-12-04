وزير النقل العراقي يستقبل رئيس الأكاديمية العربية لبحث التعاون المشترك

استقبل رزاق محيبس السعداوي وزير النقل العراقي ، الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق له بمكتبه بمقر وزارة النقل بدولة العراق الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره مدير عام شركة الموانئ فرحان الفرطوسي التباحث بشأن التعاون المشترك وتعميق العلاقات بين الجانبين وتطبيق مبادئ التكنولوجيا الحديثة في مشاريع النقل في البلاد ودعم المشروعات والأفكار بما يسهم في تحقيق الإنجاز ومواكبة التطور العالمي.

من جانبه أبدي الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،دعم الأكاديمية المتواصل للنقل البحري في العراق خصوصا بعدما أصبحت موانئ العراق من الوجهات البحرية الكبرى في المنطقة والعالم من خلال التطور الحاصل في مشاريعها العملاقة.

وفي ختام اللقاء تبادل وزير النقل العراقي ورئيس الأكاديمية العربية الدروع التذكارية التي تجسد حضارة الشعبين العريقين مصر والعراق.