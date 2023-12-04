“تحد شفاء الأورمان تنظم ندوة بالشراكة مع الكلية الملكية بإنجلترا



شاركت مستشفى شفاء الأورمان في ندوة عبر الإنترنت بالشراكة مع الكلية الملكية لأطباء الباثولوجي بانجلترا وذلك حول تحديات علم الميكروبيولوجي في ممارسة علاج الأورام في المملكة المتحدة ومصر.

وتحدثت خلال الندوة الدكتوره منى واصف، مدير معمل الميكروبيولوجي ومدير قسم مكافحة العدوى بالمستشفى، حول الممارسات والتحديات في الميكروبيولوجي في مستشفى شفاء الأورمان، كما تحدثت حول تجهيزات معمل المستشفى الذي يعد واحد من أقوى معامل الميكروبيولوجي و وتشخيص الأمراض المعدية بمصر.

واكد الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان، بأن مشاركة المستشفى في هذه الندوة تأتي إيمانا منها ببناء علاقات وشراكات دولية قوية مع جهات علمية مثل الكلية الملكية لأطباء الباثولوجي بالمملكة المتحدة، وأن المستشفى حريصة على بناء هذه العلاقات مع الجهات العلمية المختلفة.

وقال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المشاركة في هذه الملتقيات العلمية يكون دافع قوي لتبادل الخبرات مع المؤسسات الأخرى وأن المستشفى تخدم قطاع كبير من أهل صعيد مصر وأن المشاركة يساعدنا في الحصول على التحديثات المختلفة في مجال علاج مرضى الأورام.