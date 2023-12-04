أستاذ علاقت دولية: الدعم الأمريكي لإسرائيل زاد من تعقيد الصراع (شاهد)

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتثبيت الهدنة وصولًا إلى تحقيق التسوية الشاملة على عدة مسارات.

وتابع “الحرازين” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أنّ الدعم الأمريكي لإسرائيل زاد من تعقيد الصراع كما أنه أدى إلى التخبط الأمريكي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تقف حائلًا أمام تفعيل الهدنة في بداية الأمر، ووقف إطلاق الأمر لأنها كانت ترى أن هذا يصب في مصلحة الفصائل الفلسطينية، وبعد ذلك غير جو بايدن خطابه إلى أنّه ضد هذه العمليات ومع الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.

وواصل الحرازين أن التخبط وعدم الوضوح الأمريكي المخلوط بالتدنيس وعدم وضوح الرؤية تزيد من تعقيد الصراع.

وأوضح أن خطاب الولايات المتحدة بتقليل أعداد القتلى من النساء والأطفال بـ«الغريب والعجيب»، وكأن الولايات المتحدة مع استمرار الحرب ولكن مع تقليل عدد القتلى من الأطفال والنساء.

القسام تعلن استهداف عددًا من آليات الاحتلال وجنوده في شرق غزة





وفي سياق آخر، أعلنت كتائب القسام ،اليوم الاثنين، استهداف 5 دبابات إسرائيلية إضافة إلى 5 ناقلات جند في شرق غزة باستخدام قذائف الياسين 105.

وأفادت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استهدفوا عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي من خلال مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان، مشيرة إلى عودة مقاوميها بأمان إلى قواعدهم العسكرية داخل قطاع غزة.

ويأتي هذا مع تعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي لهجمات على جبهة أخرى على الحدود اللبنانية، مع إعلان حزب الله في وقت سابق اليوم استهداف عددًا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا وموقع الراهب.

وفي سياق متصل أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الاثنين، استهداف تجمع لجنود الاحتلال في حرج شتولا وموقع الراهب وتحقيق إصابات مباشرةوفي سياق متصل .

وقال في بيان، إن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا الساعة الواحدة من فجر اليوم، تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا وموقع ‏الراهب بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة.

وأضاف أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة التاسعة من صباح ‏اليوم الاثنين 4-12-2023، موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة وتمّت إصابته إصابة ‏مباشرة.

والجمعة، تجدد القصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي مع انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت 7 أيام في قطاع غزة، واستئناف إسرائيل عملياتها العسكرية ضد القطاع.

وفي أعقاب اندلاع حرب غزة، قال حزب الله وفق تصريحات وبيانات عدة إنه لن يقف على الحياد وسيدعم المقاومة الفلسطينية، من خلال عمليات يشنها ضد مواقع إسرائيلية عند الحدود مع لبنان.

وفور انتهاء الهدنة، عند السابعة من صباح الجمعة، بتوقيت فلسطين، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد القطاع، حيث استهدفت مناطق متفرقة في شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وجاءت الهدنة بعد حرب مدمرة تخوضها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.