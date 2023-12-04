أجهزة طبية حديثة لمستشفيات الدقهلية

أشاد الدكتور شريف مكين بإنجازات إدارة الأشعة التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية خلال نوفمبر الماضى فى رفع كفاءة المستشفيات ودرجة الجاهزية بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية .

قامت الادارة خلال الشهر الماضى باستلام وحده CR ديجتال اجفا وطابعه اجفا و UPS بمستشفى نبروه المركزى وتم تركيب الوحده والطابعه وكذلك تم تركيب الطابعه الكونيكا على نفس الجهاز بالمستشفى واصبحت وحده الCR الجديده بطابعتين مختلفين وتعمل بنوعين مختلفين من الأفلام

كما تم إمداد وحدة طب الاسرة بميت فارس بجهاز اشعه ثابت على أعلى مستوى ووحده CR اجفا والطبعه الخاصه بالوحده وكذلك تم إمداد الوحده بجهاز سونار دوبلر Logic

وقامت الإدارة بتوفير اكثر من 15 جهاز سونار للاداره الصحيه بشربين ونحو 10 أجهزة الاسنان إلى جانب المرور على مستشفى شبراهور لتجهيز المستشفى لاستقبال سياره الاشعه المقطعيه المتنقلة خلال الأسبوع القادم

وفى سياق متصل نظمت الإدارة دورة تدريبية على الأشعة المقطعية استمرت على مدار 5 أيام جرى خلالها تكريم الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية علاوة على الدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى

وأعرب وكيل الوزارة عن عمق تقديره للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشئون الاشعة والمشرف العام على الادارة العامة للاشعة وإدارة الأشعة بالمديرية وفى مقدمتهم الدكتورة سارة فودة و عماد الشايب و محمد العشماوى ووليد فوزى