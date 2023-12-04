أهم فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في يومه الخامس

تصدر مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة، محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع يومه الخامس.

وبحث الكثير من الجمهور العربي عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي لمعرفة اجندة اليوم الخامس للمهرجان الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023م.

فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ونستعرض في السطور التالية أبرز فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم

يشهد اليوم العرضان الأوليان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأفلام "هجان"، وهو فيلم مغامرات عائلي، تدور أحداثه حول سباق الهجن، وفيلم "بنات ألفة" الحائز على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث أظهرت المخرجة كوثر بن هنية الجوانب القاسية والمؤلمة لحالة أم تحاول التعايش بعد رحيل ابنتيها.

كما يتم عرض الأفلام الآتية:

"كواليس" فيلم درامي لعفاف بن محمود وخليل بنكيران، يدور حول العرض الأخير لشركة رقص في مراكش.

"ما فوق الضريح" لكريم بن صالح، يروي الفيلم قصة طالب يعيش تحت تهديد الطرد في فرنسا.

"في ألسنة اللهب"، الممثل لباكستان ضمن سباق التنافس على الأوسكار، وهو للمخرج زارار خان.

العرض العالمي الأول لفيلم "مأكولات جنوب أفريقيا"، وهو برنامج طبخ، يدور حول ثقافة الطعام الأفريقي وتاريخ جنوب أفريقيا.

يُعرض فيلم "الفريد من نوعه"، في سينما السوق في الريتز كارلتون لِحاملي شارة انتساب السوق.

ومن المقرر انطلاق عروض الأفلام المشاركة في مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير وسينما السعودية الجديدة.

فيما يلتقي اليوم بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة الفنان التونسي ظافر العابدين في جلسة حوارية تُقام في ريد سي مول بسينما ڤوكس.