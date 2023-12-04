السعودية وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الزراعة وإدارة المياه

وقع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وإدارة المياه بين البلدين.

تهيئة القطاع الزراعي

وتهدف المذكرة إلى تهيئة القطاع الزراعي في البلدين للتغيرات المناخية، وإدخال التقنيات في مجال الزراعة وإنتاج المحاصيل، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، بجانب تعزيز مجال الصحة النباتية والحيوانية وحمايتها ووقايتها.

كما تشمل المذكرة التعاون في تطوير التقنية الحيوية، والزراعة العضوية، ومصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، وتطوير سياسة الجودة في القطاع الزراعي.

بالإضافة إلى ذلك، تتعاون السعودية وتركيا في إدارة المياه الزراعية، ورصد تلوث المياه الناجم عن الأنشطة الزراعية، والاستخدام الأمثل للمياه في الزراعة.

زيادة التبادل التجاري

ويأتي توقيع المذكرة ضمن أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، لزيادة الاستثمارات في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وتبادل الخبرات، وزيادة التبادل التجاري، وتوطيد العلاقات الدولية دعمًا لأهداف رؤية المملكة 2030.