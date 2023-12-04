على خطى المطاعم.. حضّري سجق بدبس الرمان والبصل

يفضل الكبار والصغار تناول الوجبات السريعة ذات المذاق الشهي مما يدفع الأمهات لتحضير بعض الوصفات بين حين لآخر على خطى المطاعم لإرضائهم.

ويحتل السجق مكانة خاصة عند الصغار لما يحتوية من طعم مميزة بالتوابل المختلفة.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير سجق بدبس الرمان والبصل بخطوات سهلة وسريعة.

المقادير

- سجق : 500 غرام (بقري)

- البصل : 1 حبة (مفروم فرما ناعما)

- الفلفل الرومي الأخضر : 1 حبة (مفروم فرما ناعما)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة (حامض)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشّة

- سماق : ملعقة صغيرة

- دبس الرمان : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- صنوبر : حسب الرغبة

طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي السجق وقلبيه حتى يتغير لونه.

أضيفي البصل المفروم والفلفل الرومي، وقلبي المكونات حتى تذبل.

أضيفي الصنوبر وقلّبي المكونات قليلاً، ثم أضيفي عصير الليمون الحامض، ودبس الرمان.

نكّهي بالملح، والفلفل الأسود، والسماق، مع التقليب حتى تمام نضج السجق.

ضعي السجق بدبس الرمان والبصل في طبق التقديم، وقدميه ساخنا.