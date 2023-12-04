اتحاد الدراجات يعلن موعد سفر منتخب مصر إلى السعودية للمشاركة بالبطولة العربية

كشف الاتحاد المصري للدرجات برئاسة الدكتور وجيه عزام عن موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى المملكة العربية السعودية استعدادته للمشاركة في البطولة العربية لدراجات الطريق والتي ستقام في مدينة الرياض، خلال الفترة من 15 وحتى 19 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تسافر بعثة منتخب مصر للدراحات للكبار والناشئين رجال وسيدات، إلى المملكة العربية السعودية يوم 15 ديسمبر الجاري للمشاركة في البطولة، والتي تعد استعدادا قويا لبطولة افريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي يتقام يناير المقبل.

كان منتخب مصر قد بلقب البطولة العربية لدراجات المضمار والتي أقيمت في القاهرة نهاية الشهر الماضي بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

واحتل منتخب مصر صدارة جدول ميداليات البطولة برصيد 44 ميدالية متنوعة بواقع 22 ميدالية ذهبية، و14 ميدالية فضية، و8 ميداليات برونزية.