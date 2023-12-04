كارمن سليمان تتألق بالريش الناعم

دائما ما تحرص الفنانة كارمن سليمان على التقاط بعض الصور التذكارية لإطلالتها الناعمة قبل حضورها للمهرجانات أو إحياء حفلاتها الغنائية، لتستعرض أناقتها على طريقتها الخاصة.

كارمن سليمان

وبدت كارمن سليمان بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، ينتمي لقصة ألوان شولدر، مزين بالريش أعلى الكتف، صمم من قماش ناعم باللون الأسود، عكس الفستان قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

كارمن سليمان

أما من الناحية الجمالية، اختار خبير التجميل كارم حداد الذي وضع بعض اللمسات الناعمة المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل الأسود في عينيها ولون النود بالشفاه، وظهرت بتسريحة شعر بسيطة ناعمة متناغمة مع إطلالتها.

كارمن سليمان

كارمن سليمان (7 أكتوبر 1994 -)، مطربة مصرية، فازت بلقب «نجمة العرب» من برنامج آراب آيدول للموسم الأول.

كارمن سليمان

حياتها الشخصية

ولدت كارمن سليمان في عائلة محافظة، ودخلت برامج مسابقات غنائية مثل مودرن ستار وأراب أيدول والذي كان خطوة هامة في مشوارها الفنى حتى الآن، كما حصلت علي بكالوريوس أعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام من أكاديمية الشروق.

كارمن سليمان

المسيرة الفنية

ذاع صيتها منذ اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدول على قناة إم بي سي 1، وصولها للمرحلة النهائية ومنافستها على اللقب ضد المغربية دنيا بطمة. فازت المشتركة المصرية كارمن سليمان بلقب «أراب آيدول» في موسمه الأول بعد أن حصدت أعلى نسبة اصوات من قبل الجمهور. وفازت أيضًا بعقد إدارة أعمال وإنتاج ألبوم غنائي، وعقد لتمثيل إحدى شركات المشروبات الغازية. حصلت على جائزة أفضل صوت تحت سن السادسة عشرة موجهة من المجلس الأعلى للثقافة في مصر.

كارمن سليمان

طرحت كارمن سليمان ألبومها الأول «أخباري» من كلمات الشاعر السعودي عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ في الأسواق في فبراير عام 2014. وقد ضم الألبوم 12 أغنية، واحتوى على ألوان غنائية مختلفة. كما اشتركت مع الفنانة دنيا بطمة والفنان يوسف عرفات بتسجيل أغنية «عظمة على عظمة» وصوّر فيديو كليب لها من إنتاج شركة بلاتينيوم ريكوردز.

وتعتبر كلام كلام أول أغنية لكارمن والتي طرحتها في 4 من مارس عام 2013. وفي أعمالها في الرسوم المتحركة، رشحت كارمن سليمان لدور آنا من فيلم ملكة الثلج وأنتهى الأمر بإعطائه لشروق صلاح الشريف، بينما أدت كارمن سليمان الدور الغنائي لموانا من فيلم ديزني الكلاسيكي موانا.