قالت دار الإفتاء المصرية، إن الساعي بين الصفا والمروة لا يجب عليه الصعود على الجبلين، وإنما يسن له ذلك، والواجب في ذلك هو استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة في كل مرة.

أوضحت الإفتاء، أن السعي لغة، العدو من غير شد، وهو فوق المشي، ومنه أخذ السعي بين الصفا والمروة؛ وشرعا: المشي بين جبلي الصفا والمروة سبعة أشواط بعد طواف في نسك حج أو عمرة؛ قال الله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم﴾ [البقرة: 158].

وبينت الإفتاء، أن الصفا والمروة: جبلان بين بطحاء مكة والمسجد، فأما الصفا: فهو مبتدأ السعي، وهو مكان مرتفع كان يتصل بجبل أبي قبيس، من وقف عليه كان بحذاء الحجر الأسود، وأما المروة: فهو منتهى السعي، وأصله من المرو، وهو جبل في الجهة المقابلة للصفا، كان يتصل قديما بجبل قعيقعان، كما في "المسالك والممالك" للعلامة البكري، و"معجم البلدان" للإمام شهاب الدين الحموي، و"تهذيب الأسماء واللغات" للإمام النووي.

وتابعت الإفتاء: ومن المقرر شرعا أن السعي يبدأ به من الصفا ويختم بالمروة، ويحسب الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا، والعود من المروة إلى الصفا شوطا آخر، إلى تمام سبعة أشواط؛ كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكاساني الحنفي، و"شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي المالكي، و"نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي الشافعي، و"كشاف القناع" لأبي السعادات البهوتي الحنبلي.

والأصل فيه: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج من المسجد، وهو يريد الصفا، وهو يقول: «نبدأ بما بدأ الله به» أخرجه الإمامان: أحمد في "مسنده"، والترمذي في "سننه".

القدرالواجب في السعي بين الصفا والمروة في كل شوط

أوضحت الإفتاء، أن القدر الواجب في كل شوط بالإجماع هو استيعاب المسافة بين الجبلين دون الصعود عليهما.

حكم الصعود على جبلي الصفا والمروة في أداء المناسك

وأردفت: أما الصعود على الجبلين فإنه سنة، ولذلك أوجب الفقهاء على الماشي بين الصفا والمروة أن يلصق رجله بالجبل في الابتداء والانتهاء، بحيث لا يبقى بينهما فرجة، فيلزمه أن يلصق العقب بأصل ما يذهب منه، ويلصق رؤوس أصابع رجليه بما يذهب إليه، ليتأكد بذلك استيعاب كامل المسافة، هذا كله إذا لم يصعد على الصفا في الابتداء وعلى المروة في الانتهاء، فإن صعد فهو الأكمل؛ لما فيه من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك فيما أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" من حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال في وصف سعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فرقي على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر».