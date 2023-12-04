إلحاق طلاب الطب السودانيين بالتدريب في المستشفيات الجامعية بجنوب الوادي

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، استقبال طلاب كلية الطب والجراحة ( المستوي الرابع ) بجامعة المشرق بالسودان للتدريب بكلية الطب بالجامعة طبقاً لموافقة مجلس إدارة مركز التعليم الطبي المستمر وذلك بأقسام العظام، الرمد ، الطب الأشعة، والطب الشرعي، وعلى اعتماد لائحة وتوصيف برنامج الدبلوم المهني في جودة الخدمات الصحية بكلية الطب.

وعلى فتح برنامج بكالوريوس مطور المحتوي الرقمي بجامعة جنوب الوادي الأهلية واعتماد لائحته المقدمة من قسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات بكلية التربية النوعية.

وأقر مجلس الجامعة، تعيين الدكتور أحمد محمد أحمد محمد في وظيفة أستاذ بكلية الطب البيطري، وعلى تعيين الدكتورة إيمان محمد ممدوح في وظيفة أستاذ بكلية الزراعة، وعلى تعيين الدكتورة نورا تاج الدين جعفر صادق في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية بقنا، وعلى تعيين الدكتور صديق محمود حسن إبراهيم في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الآداب، وعلى تعيين الدكتورة سميرة أحمد السيد محمد في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية، وعلى تعيين الدكتور أبو بكر عبدالسلام مصطفى سعد في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الآثار.

تعيينات جديدة

كما وافق المجلس على تعيين الدكتورة جيهان حسن محمد في وظيفة مدرس بكلية العلوم، وعلى تعيين الدكتورة شريهان إبراهيم عبدالرحيم إبراهيم في وظيفة مدرس بكلية الحقوق، وتعيين الدكتور مصطفى محمود محمد في وظيفة مدرس بكلية الصيدلة ، وعلى تعيين الدكتورة بسمة تيتو عبدالحميد محمد في وظيفة مدرس بكلية الطب.

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لعدد (16) طالب وطالبة و درجة الماجستير لعدد (16)طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

ومنح مجلس الجامعة، طلاب كلية الآداب الناجحين في دور أكتوبر 2023 دبلوم الدراسات العليا ( علم النفس التطبيقي - العلاقات العامة والإعلان ) وعددهم ( 3 ) طلاب كل بالتقدير الحاصل عليه، وعلى منح الطلاب الناجحين في دور أكتوبر( الفصل الصيفي ) 2023 دبلوم الدراسات العليا بكلية التجارة أقسام ( المحاسبة والمراجعة - إدارة الموارد البشرية - إدارة المستشفيات ) وعددهم ( 179) طالب وطالبة كلُ بالتقدير الحاصل عليه، وعلى منح طالبة واحدة بكلية العلوم درجة البكالوريوس في العلوم شعبة الكيمياء وعلم الحيوان دور أكتوبر 2023 بتقدير ( جيد ) بعد أدائها التدريب الصيفي المقرر عليها.



