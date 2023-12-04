الفصائل الفلسطينية تشعل الحرب ضد الاحتلال

استهدفت الفصائل الفلسطينية 10 دبابات وناقلات جند إسرائيلية شرق غزة، كما أعلنت قصف مستوطنة نيريم بمنظومة صواريخ قصيرة المدى، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وتواصل الفصائل الفلسطينية فى غزة التصدي لتقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة محاور، أبرزها الشمال الشرقي والغربي وشرق غزة، وتكبيد القوات الإسرائيلية خسائر فادحة في الآليات والأرواح خلال الساعات الماضية، ما دفع جيش الاحتلال للاعتراف بصعوبة العمليات البرية التي تجري على الأرض وإمكانية تغير خطة الدخول البري لغزة بشكل كامل.

واعترف الاحتلال الإسرائيلي، فى وقت سابق، رسميا بمقتل 18 من جنوده خلال تصديه للقوات الإسرائيلية المتوغلة في محور شمال غزة منذ اليوم الأول للاجتياح البري، وتمكنت الفصائل من تدمير دبابةً إسرائيلية في محور شمال غرب غزة بقذيفة «الياسين 105»، وتدمير آليتين إسرائيليتين شرق حي الزيتون بقذيفة «الياسين 105» وعبوة العمل الفدائي.

عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي علي منازل شرق غزة





أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيًا معظمهم من الأطفال، اليوم الاثنين، وإصابة آخرين في استهداف صاروخي لمنازل مأهولة في حيي الزيتون والشجاعية شرق غزة.

وقالت "وفا" إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بالصواريخ عشرات المنازل بحيي الزيتون والشجاعية، تعود لعائلات أبو حليمة، والدحدوح، واشتيوي، والثلاثيني، وأبو الزور، وأبو عقلين، وعائلات أخرى، ما أدى إلى ارتقاء 30 شهيدًا على الأقل أغلبيتهم أطفال، وجرح آخرين، وتم تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها.

وكانت طائرات حربية، قد قصفت مجموعة من طواقم الدفاع المدني في حي التفاح، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة 10 آخرين وتضرر المكان.

ووفقًا للوكالة فإن مدفعية الاحتلال تحاصر منطقة حي الزيتون، وتحديدًا البلدة القديمة من مدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة.

وفي سياق متصل، أفادت جمعية ‏الهلال الأحمر باستشهاد المسعف أسامة تايه (37 عامًا)، وهو متطوع مستجيب أول مع فريق إسعاف الهلال في منطقة الفالوجة بجباليا شمال القطاع، بعد أن رفض مغادرة شمال غزة إلى الجنوب وأصر على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الطارئة إلى المواطنين الذين يعانون ويلات القصف، كما أصيب الموظف محمد أبو ركبة الذي كان معه.