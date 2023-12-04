وفاة طفل أسفل عجلات سيارة نقل فنطاس بزراعي سوهاج الغربي

شهد الطريق الزراعي الغربي " أسيوط/سوهاج " دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وقوع حادث سقوط طفل في الخامسة عشرة من عمره يقيم بدائرة المركز بدراجته الهوائية التي كان يقودها أسفل العجلات الخلفية لسيارة نقل فنطاس محملة بمواد بترولية مما أدى إلى وفاته وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغًا باصطدام سيارة بشخص ووفاته على الطريق الزراعي " سوهاج / أسيوط " دائرة المركز.





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل فنطاس محملة بمواد بترولية من مستودع للبترول بسوهاج قيادة "عصام . ر . ا . م" 43 سنة سائق ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج بالطريق المشار إليه فوجئ بسقوط دارجة هوائية يستقلها "السيد . ع . ا . ع" 15 سنة طالب ومقيم مدينة المراغة أسفل الإطارات الخلفية للسيارة وذلك حال سيره بجواره مما أدى إلى ووفاته وتم نقله لمستشفى المراغة المركزي جثة هامدة .

وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفى "صابر . ع . ا . ع" 18 سنة طالب ومقيم بذات العنوان قررا بمضمون ما سبق ونفى الأخير الشبهه الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .