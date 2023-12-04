الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

تجارية الجيزة تبحث مع حماية المستهلك سبل تعزيز التعاون المشترك

بوابة الوفد الإلكترونية

عقدت الغرفة التجارية في محافظة الجيزة اجتماع مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك لمناقشة عدد من القضايا المهمة والتي من بينها التعاون بين الغرفة التجارية والجهاز في القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي من بينها ضبط الأسواق.

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وقال الدكتور أشرف كردي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في الجيزة، إن اللقاء ناقش التعاون بين الغرفة والجهاز في عدة محاور منها الترتيب للتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار السكر والسجائر مؤخرا، مشيرا إلى أن السيد إبراهيم السجيني أبدى رغبة في تعزيز التعاون مع الغرفة لما لغرفة الجيزة التجارية من دور حيوي وفعال في المسائل المرتبطة بضبط السوق.

وأوضح "كردي"، أنه بالنسبة للسكر فإن  مصر  تنتج الجزء الأكبر من احتياجاتها من السكر، وتدرس الحكومة اتباع نهج رائد للوصول إلى الأسواق مباشرة، وتجاوز الوكلاء الوسطاء، ومن خلال الاستغناء عن الوسطاء غير الضروريين، فإنهم يهدفون إلى ضمان سعر عادل للمستهلكين وتبسيط سلسلة التوريد.

وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة، أن هناك تنسيق كامل بين الغرفة التجارية في الجيزة وكافة الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة لأية عوائق تحول دون انسياب حركة البضائع والمنتجات في الأسواق والتي تستهدف توصيل احتياجات المستهلكين دون مشكلات

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