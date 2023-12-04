الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 مقدسيين ويقتحم منزل خطيب الأقصى عكرمة صبري

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

 

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سبعة مقدسيين، واقتحمت منزل خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري.

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وأفادت مصادر بمدينة القدس المحتلة، بأن الاحتلال اعتقل من حي الثوري سبعة أشخاص، قبل أن تقتحم تلك القوات منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في حي الصوانة بالمدينة.

وكان الاحتلال أخطر يوم أمس بناية سكنية مكونة من 5 طوابق في حي الصوانة بالهدم، حيث يقطن في أحد طوابقها الشيخ عكرمة صبري.

 

وفي سياق متصل أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، إقدام عناصر المستعمرين على إطلاق النار تجاه المواطنين الفلسطينيين لليوم الثاني على التوالي، وذلك في استجابة صريحة لسياسة وتحريض الوزير المتطرف بن غفير الذي يشرف على تسليحهم وتشجيعهم وتوفير الحماية لهم.

 

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر اليوم الاثنين، أن "ننظر بخطورة بالغة لاستخدام المستوطنين الرصاص الحي ضد الفلسطينيين بهدف القتل، مؤكدة أن تصعيد المستوطنين الإسرائيليين يهدف لتسهيل الضم التدريجي للضفة الغربية.

 

وتابعت أنها تحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المتواصلة وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع، لافتة إلى أن هذا التصعيد يعكس ضعف ردود الفعل الدولية والأمريكية المعلنة بشأن الاستيطان وهجمات المستعمرين.

 

وأكدت أن غياب المحاسبة وفرض العقوبات على هؤلاء المستعمرين وقادتهم وعناصرهم ومن يقف خلفهم يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، ويشجع أمثال بن غفير وسموتريتش على التمادي في تعميق ظاهرة الاستيطان العنصري المسلح.

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