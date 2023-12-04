رئيس مدينة كفر الزيات يتفقد مقار الانتخابات الرئاسية

قام المهندس عادل داود رئيس مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بجولة تفقدية صباح اليوم الاثنين لمتابعة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية داخل مقرات المدارس المخصصة لذلك والاطمئنان على كافة التجهيزات بها وتوافر الإضاءة الكافية.

يأتى هذا فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالمطلب نائب رئيس مدينة كفر الزيات وفتوح مرعى مدير الإدارة التعليمية، ويوسف نوفل مدير التعليم الابتدائي، وصفاء فهمي مديرة مدرسة الشهيد مبروك الابتدائية بكفر الزيات.

وتفقد رئيس مدينة كفر الزيات أماكن مقرات المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، للتأكد من توفر كافة سبل الإقامة والإعاشة والوقوف على مدى جاهزيتها وتذليل كافة العقبات أمام قوات التأمين بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وظهور الادارة بالشكل اللائق بها، وامتدت الجولة لتفقد مدرسة الشهيد عارف الابتدائية.

وأشار رئيس مدينة كفر الزيات، إلى أن مجلس مدينة كفر الزيات وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة لهم.